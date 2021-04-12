У Сінгапурі придумали використовувати роботів для боротьби з COVID-19. Фото

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Технології
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Робот доставляє продукти додому

Сінгапурська технологічна компанія OTSAW Digital надала роботів Camello, щоб додому доставляти товари жителям країни в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Робот оснащений 3D-датчиками і двома відсіками, кожне з яких здатне перевозити до 20 кг продуктів харчування або посилок, замовлених через інтернет, пише Reuters (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Послуги роботів були запропоновані 700 домашнім господарствам на рік. Користувачі можуть вибрати місце для доставки, наприклад, молока і яєць, а додаток повідомить їх, коли робот наблизиться до місця видачі. Зазвичай це вестибюль багатоквартирного будинку.

"Вони використовують ультрафіолетове світло для дезінфекції після кожної поїздки. Особливо в період пандемії всі шукають безконтактну, безлюдну доставку", – сказав генеральний директор компанії Лін Тінг Мін.

Зараз персонал супроводжує роботів під час доставки, щоб не виникало проблем.

Робот може перевозити до 40 кг товарів.
Його поки що супроводжують співробітники компанії.
Після кожної доставки робот сам дезінфікується.
Так борються з поширенням коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, американська компанія представила свою останню розробку – рободельфіна. Він виглядає, як справжній, і може виконувати ті ж трюки, що й живий ссавець.

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