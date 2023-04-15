В сети показали, как пользоваться скрытой кнопкой в iPhone. Видео

На iPhone есть секретная кнопка, и есть гениальный способ ее использования. О том для чего она предназначена и как она функционирует рассказали в сети.

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Как объяснила пользователь TikTok @ellyawesometech Элли, простое нажатие кнопки на задней панели телефона может выполнять несколько функций. Одним из самых популярных является создание скриншота на iPhone, чтобы избавить вас от необходимости возиться с несколькими физическими кнопками.

Однако у нее есть еще одна не менее приятная функция – Shazam.

Shazam – бесплатный кроссплатформенный проект, позволяющий пользователю определить, что за песня играет в данный момент.

И, как отметила Элли, это занимает всего "две секунды".

Ее ролик набрал более 70 тыс. лайков, что доказывает популярность функции.

"Чтобы включить эту функцию, убедитесь, что вы обновились до iOS 14 или более поздней версии. Для этого перейдите в "Настройки" > "Основные" > "Обновление ПО". Затем перейдите в настройки. Прокрутите вниз и коснитесь "Специальные возможности", а затем нажмите "Прикоснуться". Затем прокрутите вниз до "Назад". У вас будет возможность включить "Двойное касание" или "Тройное касание". Далее нажмите, чтобы узнать, какими функциями теперь можно управлять двойным или тройным нажатием на задней панели телефона", – рассказала Элли.

функции включают в себя создание снимков экрана, увеличение или уменьшение громкости, увеличение, прокрутку и многое другое.

"Например, если вы хотите использовать двойное касание для создания снимков экрана, выберите параметр "Двойное касание", а затем отметьте "Ярлык Shazam" или "Снимок экрана". Теперь вы сможете сделать снимок экрана, просто дважды коснувшись задней панели телефона", – рассказала девушка.

Она предупредила, что эта функция может не работать, если чехол для телефона слишком толстый.

"Если вам нужны две разные функции, выберите одну для двойного нажатия, а другую для тройного нажатия", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, слало ясно, как будет выглядеть iPhone 14 Pro и какие будут функции у данной модели телефона.