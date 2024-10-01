В работе Telegram произошел сбой: что известно

Вечером 1 октября в работе мессенджера Telegram произошел сбой. Пользователи пожаловались на медленную загрузку мультимедиа и сообщений.

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Сайт Downdetector также подтвердил проблемы в работе программы. Они начались в 20:01.

В то же время, большинство читателей Telegram-канала OBOZ.UA не заметили никаких отклонений. 68% участников опроса отметили, что мессенджер работает, 31% ответили, что заметили проблемы, а у 1% Telegram не работает вообще.

Напомним, в Украине уже несколько месяцев бушуют разговоры о вероятном запрете мессенджера Telegram, который насчитывает сотни страниц для торговли запрещенными товарами: наркотиками, детской порнографией, оружием и личными данными. Приобрести нужное может кто угодно за 10 минут.

Сбытом наркотиков украинцам в Telegram преимущественно занимаются лаборатории, которые сами их и производят. Реже они делегируют это посторонней сетке Telegram-каналов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский считает, что к вопросу регулирования работы социальных сетей нужно относиться с осторожностью.

– 19 сентября украинцы сообщали, что их телефоны перестали ловить мобильную сеть "Киевстар". Недоступны все услуги связи оператора, но не все абоненты.

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