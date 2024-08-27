'Я бы очень осторожно относился к таким шагам': Зеленский сказал, планирует ли блокировать Telegram в Украине

Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции пока никак не влияет на работу мессенджера в Украине. Что касается вопроса регулирования работы социальных сетей, то к этому следует относиться с осторожностью.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции во время форума "Украина 2024. Независимость" в Киеве.

Отвечая на вопрос о рисках безопасности и зарегистрированного депутатского законопроекта о регулировании работы мессенджера в Украине, Зеленский объяснил, что не знаком с его содержанием, но считает, что решение по этой теме нужно принимать очень осторожно.

"Я не могу комментировать этот законопроект, потому что я не знаю деталей этого. Давайте почитаем и поймем. Я в целом очень осторожно отношусь к регулированию таких процессов, скажу вам откровенно. Потому что ГУР попросил это, потом другая разведка – что-то еще, а Служба безопасности – третье. И так, я думаю, правоохранительные органы подтянутся – и можно все зарегистрировать.

Он также отметил, что ситуация с Павлом Дуровым во Франции пока не влияет на работу Telegram в Украине. По словам Зеленского, политика страны по этому вопросу будет согласовываться с соответствующей политикой стран ЕС, поскольку наше государство работает как будущая страна Евросоюза.

"О Дурове скажу, что не знаю деталей этого дела. Мне кажется, никто не знает деталей этого дела... На сегодняшний день это никоим образом не влияет на то, что телеграмм работает в Украине", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина активно сотрудничает с Европейским Союзом, чтобы включить Telegram в список регулируемых цифровых платформ. Тогда в случае нарушения законодательства он может быть оштрафован.

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