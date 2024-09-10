В работе Telegram произошел сбой: что известно

Днем 10 сентября в работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой. Пользователи приложения жалуются на медленную загрузку контента и сообщений.

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Около 70% пользоваталеней не могут зайти в приложение, а еще 20% не могут отправить сообщение. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Массовые проблемы с работой мессенджера начались около 12:00. В течение последующих 30 минут количество жалоб на проблемы в работе Telegram уменьшается.

По предварительным данным, сбой в работе Telegram наблюдается у пользователей из разных стран. По состоянию на 12:50 работа Telegram в Украине начала восстанавливаться.

Жители страны-агрессора России также пожаловались, что не могут воспользоваться мессенджером. Больше всего уведомлений о сбое в работе сервиса поступает от россян из Санкт-Петербурга и Москвы.

Напомним, большинство украинцев против блокировки Telegram в нашей стране, однако поддерживают некоторые ограничения и контроль. Только 26% считают, что этот мессенджер вообще не следует контролировать.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что не поддерживает закрытие Telegram, однако назвал этот ресурс угрозой национальной безопасности Украины. Впрочем, мессенджер стал главным источником получения информации для нашего общества, признал глава ГУР МО.

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