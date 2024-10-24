В работе Telegram произошел масштабный сбой: пользователи жалуются, что сообщения не отправляются

В работе мессенджера Telegram вечером в четверг, 24 октября, произошли сбои. Приблизительно в 22:20 перестали отправляться сообщения и не обновлялся список чатов.

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Сбой подтвердили на сайте Downdetector. Его причина пока неизвестна. На ресурсе показано, что сбой в Telegram произошел резко после 22:00.

Пользователи перестали получать сообщения в чатах. Некоторые также пожаловались, что перестали грузиться медиафайлы.

По данным сервиса Downdetector, 77% жалоб от пользователей связаны с отправкой сообщений, 17% не могут подключится к серверу, 6% пользователей пожаловались на работу приложения со сбоями.

Напомним, что последний раз сбой в работе мессенджера Telegram произошел вечером 1 октября. Пользователи пожаловались на медленную загрузку мультимедиа и сообщений.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине уже несколько месяцев бушуют разговоры о вероятном запрете мессенджера Telegram, в котором есть сотни страниц для торговли запрещенными товарами: наркотиками, детской порнографией, оружием и личными данными. Приобрести необходимое может кто-угодно за 10 минут.

Украина активно сотрудничает с Европейским Союзом, чтобы внести Telegram в список регулируемых цифровых платформ. Тогда, в случае нарушения законодательства, его можно будет оштрафовать.

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