В работе Facebook произошел масштабный сбой: первые подробности

В пятницу, 1 октября, в работе социальной сети Facebook произошел масштабный сбой. На проблемы жаловались пользователи в Украине и Польше.

Об этом говорят данные Downdetector. Основной всплеск жалоб произошел около 11:00.

При попытке зайти на сайт выдает сообщение: "Facebook сейчас не работает на техническое обслуживание, но вы сможете вернуться к работе в течение нескольких минут. А пока узнайте больше о том, почему вы видите это сообщение. Спасибо за ваше терпение, поскольку мы улучшаем сайт".

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Ранее серьезные сбои произошли в работе приложения социальной сети Instagram, которая принадлежит Facebook. Проблемы были связаны с авторизацией и вообще использованием мессенджера.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 сентября в приложении цифрового украинского банка "Монобанк" произошел масштабный сбой. Перестали работать сразу несколько функций: пользователи временно не могли переводить деньги и воспользоваться кредитными средствами.