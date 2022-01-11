В США презентовали беспилотный трактор, управлять которым можно с помощью смартфона. Фото и видео

Американский производитель сельскохозяйственной техники John Deere представил свой первый самоходный беспилотный трактор. Управлять ним можно с помощью личного смартфона без физического присутствия рядом.

Как рассказал Daily mail, беспилотный трактор модели 8R был представлен на выставке Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе (США). Компания John Deere планирует начать продажи его серийной версии уже в 2022 году.

Как отметили разработчики модели, фермеры могут управлять трактором с помощью смартфона и эксплуатировать его 24 часа в сутки. При этом присутствие фермера на поле совсем не обязательно. Отслеживать работу беспилотного трактора и получать информацию о том, как он работает, его владелец может с камер при помощи планшета или смартфона.

Видео дня

Говоря о возможностях данной модели, представители компании сказали, что тот сможет "легко обработать заданную полосу, засеять ее и переехать на соседнюю, чтобы выполнить такую же задачу или иную, ту, которая необходима фермеру".

"Технологии, которые задействованы для трактора, сочетают в себе различные датчики и GPS, что позволяет ему придерживаться заданного маршрута с погрешностью примерно 2,5 см. Более того, он способен остановится, если вдруг на своем пути обнаружит какой-то объект", – отметили разработчики.

В этом году компания намерена произвести до 20 единиц беспилотной техники данной модели, а в ближайшие годы расширит масштабы производства.

Сколько будет стоить данная модель, не известно, так как в John Deere говорить о розничной цене беспилотного трактора пока отказываются.

В компании пояснили, что взяться за разработку данной модели их подтолкнул кадровый голод, с которым столкнулись аграрии. Он же, по словам разработчиков беспилотного трактора, возник из-за глобальной пандемии и усиливающейся миграции молодого населения в большие города.

В Лас-Вегасе завершилась одна из трех крупнейших технологических выставок мира – CES 2022. Выставка потребительской электроники, где производители показывают прототипы и линейки готовых продуктов, проходила с 5 по 8 января 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Амстердаме начало работать беспилотное водное такси.