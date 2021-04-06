В Apple объяснили одно из главных ограничений iOS

В устройствах компании Apple на iOS нет сторонних магазинов приложений из соображений безопасности и конфиденциальности пользователей.

Об этом в интервью New York Times, рассказал глава Apple Тим Кук. Он пояснил, что при наличии сторонних магазинов помимо App Store в компании не смогли бы гарантировать высокое качество и безопасность скачиваемых приложений.

"Еженедельно к нам на рассмотрение попадает 100 тысяч приложений. 40 тысяч из них не допускаются в магазин. Большинству из них отказывают, потому что они не работают или не работают так, как заявлено. Вы можете себе представить, что произойдёт с App Store, если исчезнет курирование?" – пояснил Кук.

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