В Apple объяснили одно из главных ограничений iOS

Алексей Титофф Технологии 20:02, 6.04.2021

В устройствах компании Apple на iOS нет сторонних магазинов приложений из соображений безопасности и конфиденциальности пользователей.

Об этом в интервью New York Times, рассказал глава Apple Тим Кук. Он пояснил, что при наличии сторонних магазинов помимо App Store в компании не смогли бы гарантировать высокое качество и безопасность скачиваемых приложений.

"Еженедельно к нам на рассмотрение попадает 100 тысяч приложений. 40 тысяч из них не допускаются в магазин. Большинству из них отказывают, потому что они не работают или не работают так, как заявлено. Вы можете себе представить, что произойдёт с App Store, если исчезнет курирование?" – пояснил Кук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в компьютерах Mac от компании Apple на базе их собственного процессора M1 нашли опасную уязвимость.

Также эксперт выяснил, как Apple и Google следят за пользователями.

Комментировать
Технологии

Смотрите также

На Донбассе погиб второй боец ВСУ за сутки

НАБУ задержало брата главы ОАСК Вовка на взятке $100 тысяч – СМИ

Подруга арестованной девушки в Дубае заступилась за нее и раскрыла свою "правду"

В "ДНР" прошел конкурс "Краса Донбасса-2021": в сети раскритиковали победительницу. Видео

В сети появились новые фото и видео украинок, которых арестовали в Дубае