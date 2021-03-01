В 2025 году начнут строить первый космический отель. Фото

В 2025 году планируется начать строительство первого в мире космического отеля на низкой околоземной орбите Voyager Station.

Как сообщает Daily Mail, строительством буде заниматься компания Orbital Assembly Corporation. Начать работу гостиница может уже в 2027 году.

В компании намерены разместить на космической станции рестораны, кинотеатры и спа-салоны. Всего планируется к размещению 400 пассажиров.

Согласно планам OAC, станция будет иметь форму большого круга и вращаться для создания искусственной гравитации, которая будет установлена ​​на том же уровне, что и сила тяжести на поверхности Луны.

К тому же на корабле будут размещены внешние капсулы, которые могут продать таким компаниям, как NASA и ЕКА (Европейское космическое агентство), для космических исследований. Также правительственные организации могут использовать станцию ​​для размещения собственного научного модуля или в качестве учебного центра для космонавтов, готовящихся к полету на Марс.

Отметим, что сперва компания намерена проверить концепцию космического отеля на гораздо меньшем по размеру прототипе станции и свободно летающей установке в условиях микрогравитации, подобной Международной космической станции.

"Это будет следующая промышленная революция", – сказал Джон Блинкоу, основатель Gateway Foundation, добавив, что это создаст новую космическую отрасль.

На данный момент нет никаких подробностей о стоимости строительства космической станции или стоимости номера в отеле.

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