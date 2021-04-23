Украинцев предупредили о масштабной мировой кибератаке

Киберполиция Украины предупредила о масштабной атаке на устройства QNAP. Программа-вымогатель, которую используют злоумышленники, задействует архиватор 7-Zip для "шифрования" файлов.

В дальнейшем при восстановлении доступа злоумышленники вымогают деньги, сообщила пресс-служба ведомства. Попадая в систему, вредоносное программное обеспечение создает защищенные паролем архивы 7-Zip размером – 20МБ, в которые "упаковывает" файлы, содержащиеся на устройстве.

Пострадавшие при открытии текстового файла, созданного криптолокером "Qlocker", обнаруживают ссылку на ресурс, размещенный в сети TOR. Далее предлагается ввести персональный ID, который присваивается устройству вирусом-вымогателем, и в дальнейшем получить электронный кошелек в криптовалюта.

Для дешифровки жертве нужно ввести пароль, известный только оператору "Qlocker". За восстановление доступа злоумышленники требуют у пострадавших деньги.

Киберпреступники используют критические уязвимости в операционных системах QNAP, а именно CVE-2020-2509 (уязвимость позволяет злоумышленникам выполнять произвольные команды в компрометируемого приложении), CVE-2020 -36195 (SQL-инъекция в QNAP Multimedia Console and Media Streaming Add-On).

Рекомендации, как защитить устройство от атаки можно найти по ссылке.

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