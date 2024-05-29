Украинские разработчики создали первый ИИ-инструмент для отслеживания и анализа информационных преступлений РФ

Ежесекундно Россия генерирует сотни единиц пропаганды. Дезинформация предшествует всем войнам, которые начинает страна-агрессор, – в Украине, Сирии, Грузии, – об этом свидетельствует анализ информационных кампаний против каждого из этих государств. Такие же средства пропаганды Россия применяет и против некоторых стран-членов ЕС и НАТО, которые могут стать следующими в этом списке.

Вручную обрабатывать все массивы видео и аудио, продуцируемые российскими пропагандистскими источниками, долго и сложно, особенно для иностранцев, которые переводят их перед анализом. А в условиях, когда новые преступления совершаются ежесекундно, нужен быстрый и автоматизированный инструмент.

С этой целью был создан проект War of Words – первый англоязычный инструмент на основе искусственного интеллекта, позволяющий анализировать 100 тысяч часов контента с ТВ, Telegram или RuTube в несколько кликов.

"Чтобы эффективно противодействовать России, мы создали инструмент, который поможет украинским и иностранным государственным деятелям, дипломатам, медиа и исследователям наглядно показывать, как Россия угрожает безопасному существованию мира. И поможет делать это втрое быстрее привычного способа анализа. Мы стремимся усилить международную поддержку Украины и закрепить политический и медийный фокус государств мира на доказательствах российских преступлений", – отмечает Владимир Бородянский, основатель проекта War of Words.

Разработчики инструмента предоставляют доступ к использованию War of Words всем желающим и заинтересованным сторонам. В их распоряжении – структурированное облачное хранилище данных с архивом пропаганды за 12 лет, которое обновляется ежедневно, возможность поиска по ключевым словам на английском и языке оригинала, и фильтровать результаты по дате, типу медиа, источникам, программам, спикерам и другим параметрам. А также дашборды, позволяющие отслеживать все это в динамике.

В будущем команда планирует расширять функционал, добавляя возможность генерировать ежедневные тематические отчеты, например отслеживать индекс ненависти к избранным странам или персоналиям и т.д.

Проект War of Words создан при поддержке компании Microsoft Ukraine, предоставившей доступ к ресурсам облачных сервисов Azure.