Украинские хакеры взломали базу данных российского Союза автостраховщиков: получено более 1,5 ТБ данных

Команда украинской хакерской группировки Kiborg сломала базу данных российского Союза автостраховщиков (РСА). В руки хакеров попало более 1,5 ТБ информации о российских водителях и их автомобилях за последние 15 лет.

Об этом сообщил сайт киберрасследователей kiborg.news. Украинские хакеры также обнародовали часть сломанной базы данных РСА.

Она содержит такую персональную информацию : ФИО и дату рождения каждого водителя, информацию о его водительском удостоверении, паспорте, марке и модели авто, VIN-код, номерной знак, а также некоторые характеристики автомобиля.

Среди россиян, чьи данные получили украинские хакеры, есть два ведущих российских пропагандиста – Владимир Соловьев и Дмитрий Киселев.

Также стало известно, на чем ездят гендиректора предприятий, собственно и производящих автомобили для россиян – завода "Москвич" и крупнейшего производителя легковых автомобилей в РФ АвтоВАЗ.

Владимир Соловьев

Топпропагандист Кремля Владимир Соловьев владеет целым автопарком элитных машин. В его коллекции есть три Mercedes-Benz S-Klasse на одинаковых номерах 2010, 2013 и 2018 годов выпуска.

Кроме этого, у Соловьева есть несколько микроавтобусов Mercedes-Benz для сопровождения: Viano 2013 года, Vito 2015 и V-Klasse 2020.

Среди автомобилей пропагандиста также раритетный Rolls-Royce Silver Spur 1960, Porsche 911 2005 года, BMW Z3 1996 года и Jeep Wrangler 2007-го из Mercedes-Benz R-Klasse 2006 года.

Хакеры подчеркивают, что как минимум три автомобиля Соловьев приобрел уже во время полномасштабной войны и после введения международных санкций против него. Это два новеньких микроавтобуса Mercedes-Benz V-Klasse и Toyota Granvia 2022 выпуска, которые пропагандист оформил на себя в октябре и ноябре того же года. А в январе 2023 года Соловьев купил еще Mitsubishi Pajero 2019 года выпуска.

Дмитрий Киселев

В отличие от Соловьева другой кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев не может похвастаться столь крупным автопарком.

Он владеет несколькими мотоциклами, среди которых BMW F650GS 2004 и DUKATI HY PERMOTARD 796 2012 года.

С автомобилей он имеет пару Land Rover 2002 года выпуска. Хотя правильнее будет сказать - имел, поскольку один из этих Лэнд велосипедов был сожжен партизанами в Крыму.

Жена Киселева Мария имеет Range Rover Evoque 2016 года, на который у пропагандиста есть разрешение на пользование.

Президент АвтоВАЗ Максим Соколов

Президент АвтоВАЗ Максим Соколов, как ни странно, не владелец ни одного автомобиля. Возможно потому, что сам любит немецкий автопром, а не изделия собственного завода.

Да, "бедный" безавтомобильный Соколов имеет много разрешений на пользование. В частности, на три автомобиля своего сына Максима, который является владельцем Mercedes-Benz V-Klasse, кабриолет BMW Z4 2019 года выпуска, а также BMW 840 2020 года.

Директор "Москвича" Дмитрий Пронин

Директор "Москвича" Дмитрий Пронин также не ездит на машинах своего завода. Он владеет лишь одним Mercedes-Benz E-Klasse 2008 года выпуска. Хотя также имеет разрешение на вождение своей жены Mercedes-Benz GLK-Klasse.

Как сообщал OBOZ.UA, хакеры KibOrg также сломали клиентскую базу российского Альфа-Банка. Они опубликовали ее спустя три месяца после его взлома. Это персональные данные 38 млн клиентов банка. Интересно, что хакерам пришлось выложить базу в отдельном Telegram-канале, потому что их сайт не выдержал количества желающих загрузить данные.

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