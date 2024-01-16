Украинец изобрел сервис, предотвращающий штрафы на дороге: как он работает

Украинец Павел Воронюк создал приложение, с помощью которого можно оплатить проезд по платным дорогам в Европе и избежать штрафов. Платформа называется Vignette ID и уже набирает популярность в государствах Европейского Союза.

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Об этом сообщило издание "Экономические новости". Более десяти лет Воронюк проживает в Словении и имеет опыт международных перевозок. Поэтому он решил создать сервис для оплаты проезда "в несколько кликов".

Первая версия Vignette ID была создана 26 января 2022 года, уже 15 августа она была загружена в App Store, а 25 августа – в Google Play. В приложение уже интегрированы восемь стран: Словения, Австрия, Венгрия, Словакия, Чехия, Болгария, Румыния и Швейцария.

"Сейчас ежедневно водители со всех уголков Европы пользуются нашими приложениями и вебверсией. В среднем они покупают проезд по дорогам 2-3 стран, что подтверждает мою теорию об облегчении планирования путешествий для водителей", – отметил Воронюк.

Как говорится в материале, сервис Vignette ID создан для того, чтобы упростить процесс оплаты использования дорог в странах ЕС. С его помощью можно:

– покупать "проезды" – виньетки – для нескольких авто и стран одновременно;

– быстро оплачивать дорожные сборы и проезды по тоннелям;

– выбирать период действия виньеток – от нескольких дней до нескольких месяцев;

– получать push-уведомления после активации и за день до окончания периода действия виньетки (чтобы не пропустить дедлайн и не натолкнуться на штраф);

– получать круглосуточную помощь от команды поддержки сервиса на нескольких языках;

– производить оплату через Google Pay, Apple Pay или с помощью всех основных кредитных карт (MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron и American Express), независимо от банка.

Оплатить свое путешествие можно на вебверсии сервиса, в приложении на Android или в приложении iOS.

Чтобы купить проезды платными дорогами, пользователю сервиса нужно выбрать страну, тип транспортного средства и соответствующую дорогу, указать регистрационный номер авто, выбрать срок действия виньетки, указать электронную почту и другие необходимые данные, оплатить указанную к оплате сумму.

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