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Украинец изобрел сервис, предотвращающий штрафы на дороге: как он работает

Глеб Иванов
Технологии
2 минуты
954
Украинец изобрел сервис, предотвращающий штрафы на дороге: как он работает

Украинец Павел Воронюк создал приложение, с помощью которого можно оплатить проезд по платным дорогам в Европе и избежать штрафов. Платформа называется Vignette ID и уже набирает популярность в государствах Европейского Союза.

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Об этом сообщило издание "Экономические новости". Более десяти лет Воронюк проживает в Словении и имеет опыт международных перевозок. Поэтому он решил создать сервис для оплаты проезда "в несколько кликов".

Украинец изобрел сервис, предотвращающий штрафы на дороге: как он работает

Первая версия Vignette ID была создана 26 января 2022 года, уже 15 августа она была загружена в App Store, а 25 августа – в Google Play. В приложение уже интегрированы восемь стран: Словения, Австрия, Венгрия, Словакия, Чехия, Болгария, Румыния и Швейцария.

Украинец изобрел сервис, предотвращающий штрафы на дороге: как он работает

"Сейчас ежедневно водители со всех уголков Европы пользуются нашими приложениями и вебверсией. В среднем они покупают проезд по дорогам 2-3 стран, что подтверждает мою теорию об облегчении планирования путешествий для водителей", – отметил Воронюк.

Как говорится в материале, сервис Vignette ID создан для того, чтобы упростить процесс оплаты использования дорог в странах ЕС. С его помощью можно:

– покупать "проезды" – виньетки – для нескольких авто и стран одновременно;

– быстро оплачивать дорожные сборы и проезды по тоннелям;

– выбирать период действия виньеток – от нескольких дней до нескольких месяцев;

– получать push-уведомления после активации и за день до окончания периода действия виньетки (чтобы не пропустить дедлайн и не натолкнуться на штраф);

– получать круглосуточную помощь от команды поддержки сервиса на нескольких языках;

– производить оплату через Google Pay, Apple Pay или с помощью всех основных кредитных карт (MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron и American Express), независимо от банка.

Украинец изобрел сервис, предотвращающий штрафы на дороге: как он работает

Оплатить свое путешествие можно на вебверсии сервиса, в приложении на Android или в приложении iOS.

Чтобы купить проезды платными дорогами, пользователю сервиса нужно выбрать страну, тип транспортного средства и соответствующую дорогу, указать регистрационный номер авто, выбрать срок действия виньетки, указать электронную почту и другие необходимые данные, оплатить указанную к оплате сумму.

Украинец изобрел сервис, предотвращающий штрафы на дороге: как он работает

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