Ученые обнаружили неожиданно дешевый способ остановить глобальное потепление

Использующийся как наполнитель для кошачьего туалета цеолит (глиняный абсорбент) может эффективно улавливать метан – третий по значимости парниковый газ в атмосфере Земли. При этом потенциал глобального потепления от метана в 30 раз больше, чем от диоксида углерода.

Как сказано в исследовании команды Массачусетского технологического института, они обработали глиняный абсорбент медью и получили материал, способный вытягивать парниковый газ из воздуха. Ученые считают, что новую технологию будет выгодно использовать на фермах, где выращивают крупный рогатый скот и на угольных шахтах – одних из главных источников метановых выбросов.

Чтобы проверить эту идею в лаборатории, исследователи поместили частицы цеолита, обработанного медью, в реакционную трубку и пропустили через нее воздух, содержащий различные концентрации метана. Уровень метана варьировался от двух частей на миллион (промилле), до 2%. Такое содержание охватывает диапазон уровней метана в окружающем воздухе. Наполнитель для кошачьих лотков смог его уловить и превратить в углекислый газ.

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При этом специалисты согласились, что CO2 тоже вреден для планеты, но отметили, что тот задерживает тепло в атмосфере в 80 раз слабее, чем метан.

Известно, что большая часть метана в атмосферу выбрасывается из-за деятельности человека.

Сельское хозяйство. Люди разводят домашний скот, а тот вырабатывает метан как часть нормального процесса пищеварения. Также этот газ образуется при хранении или обработке навоза.

Энергетика и промышленность. Системы природного газа и нефти являются вторым по величине источником выбросов метана. Метан выбрасывается в атмосферу при производстве, переработке, хранении, транспортировке и распределении природного газа, а также при производстве, переработке, транспортировке и хранении сырой нефти.

Отходы домов и предприятий. В этом случае метан образуется на свалках при разложении отходов и при очистке сточных вод.

Кроме того, этот газ возникает и естественным образом. В частности, его выделяют болота, а именно бактерии, разлагающие органические материалы в отсутствие кислорода. Немного меньше, но все же, метан исходит из океанов, вулканов и от лесных пожаров.

Метан, CH₄ – простейший углеводород, бесцветный газ без вкуса и запаха. Он почти в два раза легче воздуха. Метан нетоксичен, но при высокой концентрации в воздухе обладает слабым наркотическим действием.

Процесс, вызванный накоплением парниковых газов, привел к аномальному нагреву планеты. За последние 70 лет был нарушен температурный баланс, поскольку средняя температура выросла на 1 градус. Это в свою очередь вызвало более частые волны жары, которые раньше наблюдали раз в 50 лет. В случае, если добавится еще несколько градусов, такие явления будут каждый год. Следствием этого может стать полное высыхание Европы.

Кроме того, существует опасность для ледников. Таяние арктического льда увеличивает уровень Мирового океана. При таком сценарии могут появиться сотни тысяч климатических беженцев, населенные пункты которых будут затоплены. "Большая вода" также может привести к краху сельского хозяйства и возвращению вирусов, захороненных под тысячелетними ледниками.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Арктике зафиксировали рекордную концентрацию метана.