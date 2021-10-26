Скандал с Facebook Papers получил новый поворот: Цукерберг выступил с заявлением

В США ряд крупных СМИ опубликовали разоблачающие статьи на основе внутренних документов компании Facebook. Проект получил название "Facebook Papers".

Как пишет The Wall Street Journal, бывшая сотрудница компании 37-летняя Фрэнсис Хауген отдала документы журналистам. В Facebook она работала в отделе, который занимался противодействием дезинформации. После увольнения с компании выступила с заявлениями в американском Конгрессе и парламенте Британии.

Хауген рассказала, что не хочет развалить компанию, а наоборот сделать ее лучше. По ее словам, продукты Facebook "вредят детям, раскалывают общество и ослабляют демократию". Она говорила, что руководство соцсети во главе с Марком Цукербергом знает о проблемах. Но ничего не делается, якобы из-за того, что прибыль стоит выше общественного блага.

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Вот примеры тех инсайдов, которые были опубликованы:

В 2020 году Цукерберг американским конгрессменам сказал, что в соцсети удаляют 94% высказываний, разжигающих ненависть. Но на самом деле удаляются меньше 5% таких публикаций.

Граждане Штатов составляют меньше 10% пользователей Facebook. Однако большая часть бюджета модерации (84%) идет именно на американцев. Поэтому в остальном мире, где пользуются соцсетью, наблюдаются критические проблемы с модерацией.

В компании заверяли, что они активно ведут борьбу с теориями заговора. Но на практике оказалось, что даже фековый аккаунт через пару дней уже может получать информацию о конспирологии и неподтвержденных фактов.

На время выборов в США в 2020 году в соцсети вели усиленную борьбу с дезинформацией. Но после того, как прошло голосование – многие инструменты контроля были отключены.

Во Вьетнаме под давлением местных властей якобы лично Цукерберг принял решение подвергать цензуре публикации оппозиционных сил в стране.

В Facebook есть так называемые VIP-пользователи Facebook, на которых не распространяются обычные правила модерации контента.

Основатель соцсети уже прокомментировал скандал, заявив, что Facebook хотят оклеветать. На своей личной странице он написал, что опубликованные данные искажают информацию о компании. При этом он сказал, что крупные организации должны проверяться на госуровне.

"Когда мы принимаем решения, нам нужно балансировать между понятиями социальной справедливости, такими как свобода слова и снижение вредоносного контента или между внедрением шифрования для конфиденциальности и оказанием помощи органам правопорядка", – писал он.

Со слов Цукерберга, он не думает о финансовой выгоде. В первую очередь речь идет о соблюдении баланса между сложными социальными ценностями.

"Я неоднократно призывал к регулированию, чтобы внести ясность, поскольку не думаю, что компании должны сами принимать столь много подобных решений", – сообщил бизнесмен.

Добавим, что Facebook приостановил разработку и запуск нескольких новых продуктов. Это произошло на фоне масштабных обвинений, которые обрушились на компанию со стороны бывшей сотрудницы и сенаторов.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Facebook объявила о намерении изменить название. Причиной называют желание отразить свое внимание на построении метавселенной.