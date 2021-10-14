Только четыре дня: Dnipro-M дарит скидку 20% в обмен на инструмент
Dnipro-M подготовил специальное предложение для покупателей неакционных товаров! Успейте получить скидку 20%, ведь предложение ограничено.
Украинский бренд Dnipro-M объявил о возобновлении популярной услуги обмена инструмента. Только четыре дня, с 14 по 17 октября, любой покупатель в салоне мастерства может получить скидку 20% на покупку новенького электроинструмента в обмен на свой старый электроинструмент любого производителя или бытовую технику.Как получить скидку?
Для получения скидки, нужно выполнить одно из двух действий (на выбор покупателя):
принести в салон мастерства любой старый и даже нерабочий электроинструмент;
принести в салон мастерства любую единицу бытовой техники (чайник, утюг, микроволновую печь, фен, телевизор и т.д.).
Старый электроинструмент или бытовой прибор можно обменять на скидку 20% абсолютно в любом салоне мастерства Dnipro-M по всей Украине.
Обратите внимание, что:
скидка 20% предоставляется только на неакционные товары;
бонусы за покупку – не начисляются;
скидка 20% предоставляется при наличии в чеке электроинструмента.
Услуга обмена инструмента на скидку 20% действует во всех салонах мастерства Dnipro-M в период с 14 по 17 октября.Больше возможностей
До 25 октября в сети мастерства Dnipro-M, а также на официальном сайте бренда действуют скидки до -38% на разные категории товаров:
аккумуляторные и сетевые шуруповерты;
сварочное оборудование и аксессуары;
электролобзики и электрорубанки;
фрезеры;
бензопилы;
воздуходувки;
воздушные компрессоры и другие виды товаров.
Скидка предоставляется в рамках традиционного ежемесячного акционного предложения от бренда и не требует инструмента для обмена. Подробную информацию о текущих скидках можно получить на сайте dnipro-m.ua.
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