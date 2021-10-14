Только четыре дня: Dnipro-M дарит скидку 20% в обмен на инструмент

Dnipro-M подготовил специальное предложение для покупателей неакционных товаров! Успейте получить скидку 20%, ведь предложение ограничено.

Украинский бренд Dnipro-M объявил о возобновлении популярной услуги обмена инструмента. Только четыре дня, с 14 по 17 октября, любой покупатель в салоне мастерства может получить скидку 20% на покупку новенького электроинструмента в обмен на свой старый электроинструмент любого производителя или бытовую технику.

Для получения скидки, нужно выполнить одно из двух действий (на выбор покупателя):

принести в салон мастерства любой старый и даже нерабочий электроинструмент;

принести в салон мастерства любую единицу бытовой техники (чайник, утюг, микроволновую печь, фен, телевизор и т.д.).

Видео дня

Старый электроинструмент или бытовой прибор можно обменять на скидку 20% абсолютно в любом салоне мастерства Dnipro-M по всей Украине.

Обратите внимание, что:

скидка 20% предоставляется только на неакционные товары;

бонусы за покупку – не начисляются;

скидка 20% предоставляется при наличии в чеке электроинструмента.

Услуга обмена инструмента на скидку 20% действует во всех салонах мастерства Dnipro-M в период с 14 по 17 октября.

До 25 октября в сети мастерства Dnipro-M, а также на официальном сайте бренда действуют скидки до -38% на разные категории товаров:

аккумуляторные и сетевые шуруповерты;

сварочное оборудование и аксессуары;

электролобзики и электрорубанки;

фрезеры;

бензопилы;

воздуходувки;

воздушные компрессоры и другие виды товаров.

Скидка предоставляется в рамках традиционного ежемесячного акционного предложения от бренда и не требует инструмента для обмена. Подробную информацию о текущих скидках можно получить на сайте dnipro-m.ua.

Не упускайте возможности воспользоваться специальными предложениями от известного украинского бренда.