Vasco Translator - smart-переводчик нового поколения

Изучение языков - не ваш конек? Современные технологии устраняют языковой барьер, позволяя свободно путешествовать, общаться с друзьями и родными из любой точки мира, посещать музеи и рестораны с уверенностью, что вас поймут.

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Функция перевода фотографий, бесплатный Интернет со встроенной SIM-картой, 96% точного и понятного перевода, удобный и эргономичный дизайн. Какие еще плюшки можно получить, используя "умный" и портативный гаджет - ИИ-переводчик Vasco Translator, аналогов которому нет в мире?

Долой языковой барьер!

Понять меню в греческом ресторане или ломаный английский торговца сувенирами из Турции? Легко! Богатая лексика и максимально точное произношение более 108 языков мира - весомые преимущества инновационного транслейтера Vasco.

Современный девайс Vasco Electronics - это революционные решения для быстрого и точного перевода, общения с иностранцами, а также эффективного изучения иностранных языков. Как утверждает сам основатель компании Мацей Горальский:

"Вы не в силе выучить 109 языков, но это не должно быть преградой для путешествий, общения с иностранцами, изучения ресторанного меню и музейных экспонатов в других странах."

Компания Vasco была основана в 2008 году с благородной миссией: предоставлять передовые, автономные переводчики для общения по всему миру. На протяжении многих лет компания внедряет инновационные технологии, которые упрощают коммуникацию в разных уголках нашей планеты. Сегодня перевод речи — не единственное применение устройства.

Компания также предлагает качественный чат, который позволяет вести диалоги с иностранцами. Еще одна незаменимая функция - переводчик фотографий, который позволяет понять любую визуальную информацию: надписи, дорожные знаки, меню, билборды и проч.

Говорить на одном языке: миссия и ценности

Упоминая о миссии компании, разработчики Vasco цитируют Нельсона Манделу: "Если вы говорите с человеком на языке, который он понимает, это задевает его мысли. Если вы разговариваете с ним на его родном языке, это трогает его сердце". Расширить границы сознания и возможностей каждого человека на Земле, облегчить общение и уровень понимания между людьми - главная миссия компании.

"Мы стремимся сделать мир лучше для каждого, чтобы люди могли понимать друг друга независимо от происхождения", - говорят создатели Vasco.

Vasco Translator V4: новые возможности, награда за лучший дизайн

Последняя версия гаджета Vasco Translator V4 - это синергия искусственного интеллекта, уникального цифрового дизайна, инновационных функций для свободной коммуникации и простого изучения языков.

Приложение уже оценили престижными мировыми наградами: международной премией NY Product Design Award в категории "Концептуальные цифровые решения", а также Red Dot Award за лучший дизайн в категории "Коммуникационные технологии".

Новая версия Vasco Translator V4 предоставляет бесплатный Интернет через встроенную SIM-карту для переводов почти в 200 странах мира. Разработчики позаботились о том, чтобы пользователи не зависели от наличия Всемирной сети, пребывая в той или иной стране.

Гаджет оснащен функцией диалога с лексикой 76 иностранных языков. С каждой новой моделью разработчики расширяют список языков. Визуальный перевод по фотографиям содержит 108 языков. Все, что нужно сделать - сфотографировать нужный объект для перевода с помощью встроенной камеры. Через секунду вы получите корректный перевод на понятном для вас языке.

Мгновенный и точный перевод, многоязычный чат

Девайс удобен тем, что процесс перевода занимает всего лишь 0,5 секунды. По словам разработчиков, с помощью портативного переводчика V4 можно понять 90% населения мира. Количество языков — не единственное преимущество универсального девайса. С Vasco Translator V4 можно быть уверенным в том, что вас всегда поймут.

Четкое произношение и точный перевод до 96% - главное преимущество транслейтера, поскольку переводчик Vasco AI работает с 10 движками. Это на 9 больше, чем в любом обычном приложении или онлайн-переводчике!

Как это работает? Каждая пара языков переводится с помощью движка, который обеспечивает наилучший результат. Большинство других решений сначала переводят на английский, и лишь потом на целевой язык. Это искажает качество перевода. Устройство Vasco Translator V4 переводит сразу на заданный вами язык.

Еще одна "вкусная плюшка" портативного переводчика - приложение MultiTalk, где можно создавать многоязычный чат с участием до 100 человек!

Каждый участник выбирает предпочтительный язык, на котором он может отправлять текстовые и голосовые сообщения. Приложение делает все переводы на ходу, в результате каждый получает сообщения на своем родном языке.

Выучить и не забыть: V4 для изучения языков

"Наша цель — не только облегчить общение между людьми, но и пробудить страсть к изучению иностранных языков", - говорят разработчики Vasco.

Устройство Vasco Translator V4 также может стать эффективным гаджетом для изучения языков. Девайс с удобным для восприятия экраном и эргономичными кнопками позволяет обогащать словарный запас с помощью цифровых карточек. Также предусмотрены упражнения для тренировки правописания и правильного произношения!

"Просто возьмите устройство с собой и говорите свободно, где бы вы ни находились: в путешествиях, командировке, на отдыхе или в гостях у родных за границей", - рекомендуют создатели Vasco Translator V4. Эргономичный девайс с простым и понятным интерфейсом и встроенным искусственным интеллектом станет лучшим помощником в общении с людьми и в изучении языков.