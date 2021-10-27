В Украине появятся беспроводные вертикальные пылесосы LG: новинки создадут революцию в уборке

Компания LG представила беспроводные вертикальные пылесосы A9ESSENTIAL и A9-LITE, которые характеризуются высокой мощностью, длительным зарядом и легкостью управления. Они помогут освободить место в доме, избавиться от проводов во время уборки и смогут заменить все обычные модели.

В пресс-службе компании-разработчика сообщили, что мощность всасывания новых моделей пылесосов – от 23 до 140 Вт, благодаря чему устройства не только очищают глубоко въевшиеся в ковровые покрытия грязь, но и позволяют деликатно почистить клавиатуру, убрать в труднодоступных местах или привести в порядок салон авто.

Отмечается, что пылесосы LG CordZero A9 мощны и производительны. Время работы пылесоса A9-LITE составляет 40 минут в обычном режиме, 9 минут – в усиленном и 6 – в максимально мощном турбо. А у модели A9ESSENTIAL это время удвоено благодаря дополнительному литий-ионному аккумулятору Dual PowerPack™. Это означает, что заряда хватит, чтобы полностью убрать большой двухэтажный дом.

Секрет эффективности новой модели пылесосов заключается в собственной вакуумной технологии воздушного потока AEROSCIENCE™ и инверторном двигателе LG Inverter Motor2, благодаря которому мощные потоки воздуха извлекают даже глубокие загрязнения.

В новых вертикальных пылесосах мощность подается прямо на щетку, технология которой легко убирает шерсть домашних животных и минимизирует запутывание волос, что делает уборку очень комфортной. Специальные насадки обеспечат чистоту пола во время каждого использования.

Вертикальные пылесосы от LG не только убирают пыль и грязь, но и улавливают аллергены, удерживая до 99,9% малейших частиц пыли и не допуская их выброса в воздух благодаря 5-ступенчатой системе фильтрации HEPA. Очистить пылесборник можно одним нажатием, а щелевая насадка поможет легко снять металлический фильтр. Достаточно просто промыть циклонный сетчатый фильтр под струей воды – и он снова готов служить для безупречной чистоты дома.

Новые беспроводные пылесосы CordZero™ A9 комфортно использовать и удобно хранить, поскольку телескопическая трубка имеет 4 уровня регулировки, что позволяет подстроить ее длину под рост каждого члена семьи, а также для пола, лестницы, полочек или мягкой мебели, чтобы уборка была простой и качественной.

Для управления новыми моделями не потребуется много усилий. Не нужно постоянно удерживать режим включения: достаточно одного легкого нажатия кнопки, чтобы начать работу, управлять мощностью или включить режим "Турбо". Дополнительный уровень комфорта – эргономичный дизайн ручки Opti-balanced Handle™, что снижает нагрузку на запястье, и значительно облегчает работу.

Пылесосы A9ESSENTIAL и A9-LITE полностью заряжаются через 3,5 часа. Зарядная база имеет 3 опции размещения и позволяет выбрать между автономным, компактным и настенным креплением для зарядки. Благодаря нескольким режимам стыковки вы можете заряжать пылесос подвешенным на стенном креплении, поставив вертикально на напольную установку или горизонтально на твердом ровном полу, предварительно сняв трубку этой компактной конструкции.

Обе модели пылесосов – A9ESSENTIAL и A9-LITE – уже скоро можно будет приобрести в Украине.