Украинский бренд инструментов Vitals подарил клиентам целый 'лес техники'

Украинский бренд инструментов Vitals разыграл среди своих клиентов сотни сертификатов и технику на сумму 100 000 гривен.

Розыгрыши проводили еженедельно и ежемесячно. В акции приняли участие тысячи украинцев, 291 из них победил, получив сертификаты на 1000 и 5000 гривен. Главный приз – "лес техники" на сумму 100 000 гривен – разыграли 3 декабря, а победительницей стала Серпак Екатерина.

Бренду Vitals удалось привлечь в розыгрыш так много участников благодаря креативной рекламе и несложным условиям участия в акции

Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно было просто купить бензопилу и зарегистрировать специальный код на сайте promo.vitals.ua.

Выбрать инструмент для участия в акции можно было среди трех популярных серий Vitals :

Professional – это мощные и тяжелые пилы для длительных работ с максимальными нагрузками. Это инструмент для тех, кто расстается с ним только на праздники.

Master – это идеальное сочетание цена/качество. Пилы этой серии предназначены для регулярного использования и задач повышенной сложности. Это инструмент для тех, кого хлебом не корми – дай попилить на заднем дворе.

Бытовая серия – предназначена для тех, кто берется за инструмент периодически, но даже дома хочет работать в удовольствие качественной пилой.

Все серии, независимо от предназначения, объединяет мощность двигателя. Вся техника Vitals создана для работы в удовольствие: в гараже, в саду, на огороде или на стройплощадке, так что выбрать среди широкого ассортимента клиентам было трудно. Почувствовать, что в руках держишь бензопилу мощностью более трех лошадиных сил, – это почти как прокатиться с ветерком на любимом мотоцикле.

Уже 25 лет компания Vitals представляет свою продукцию: электроинструменты, строительную и садово-парковую технику, сварочное оборудование, промышленные обогреватели. В ассортименте бренда более 5000 товарных позиций.