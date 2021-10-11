Украинский бренд Dnipro-M представил новые бензопилы
Украинский бренд электроинструмента и оборудования Dnipro-M стремится охватить большую часть потребительского рынка. С этой целью представители бренда регулярно создают как новые модели своих товаров, так и целые линейки оборудования. Кроме того, проходят модернизацию уже известные украинскому потребителю инструменты.
Одной из последних новинок стала бензопила цепная Dnipro-M. Уже сейчас к продаже доступны сразу четыре новых модели этого вида садово-паркового оборудования. Купить их можно как в салонах мастерства, так и в официальном интернет-магазине бренда. Рассмотрим их поближе.Dnipro-M DSG-62H
Представитель бытового сегмента. Такая пила позволяет справиться с валкой деревьев, уборкой сада, заготовкой дров и распиловкой деревьев после валки. Ее особенностью является высокий крутящий момент и динамическое ускорение.
Данная модель имеет хромированный цилиндр двигателя, что продлевает срок его эксплуатации. Мощность составляет 2,9 кВт, что позволяет выдавать до 10500 оборотов в минуту.
В пиле реализована система регулировки количества подаваемого масла за счет использования масляного насоса. Благодаря этой особенности пильная гарнитура своевременно смазывается.Dnipro-M DSG-52H
Данная модель предназначена для обрезки веток, заготовки дров, распиловки бревен и т.д. Мощность двигателя в такой пиле составляет 2,4 кВт. Она оснащается пильной цепью с квадратным зубом, что обеспечивает быстрый рез. Также стоит отметить направленное воздушное охлаждение, благодаря которому делать перерывы в работе можно реже.
Бензопила DSG-52H имеет бумажный воздушный фильтр, который защищает от попадания пыли и мелкого мусора в инструмент. Система легкого запуска снижает резкий толчок при пуске двигателя. Пила также имеет систему защиты от непреднамеренного отскока в сторону оператора в виде автоматического ее отключения.Dnipro-M DSG-45H
Пила обладает хорошей маневренностью за счет смещенного центра тяжести. Двигатель мощностью 2 кВт позволяет справляться с заготовкой дров, обрезкой деревьев в саду и другими видами лесозаготовительных и садовых работ. Толщина хромового покрытия двигателя составляет 0,4 мм.
Данная модель также обеспечивает быстрый запуск двигателя даже в условиях отрицательной температуры, например, зимой. Это стало возможным благодаря наличию "Праймера". Воздушная заслонка карбюратора открывается автоматически после нажатия на рычаг дросселя.Dnipro-M DSG-40H
Данная модель оснащена металлическим зубчатым упором при фиксации бревна, что упрощает процесс распиловки. Представители бренда также отмечают, что бензопила Dnipro-M DSG-40H прошла первичную обкатку на заводе изготовителя. Это значит, что от пользователя требуется только проведение дообкатки.
Узнать более подробную информацию об этих новинках, а также совершить покупку можно на официальном сайте Dnipro-M. Покупая на сайте, можно заказать бесплатную курьерскую доставку от бренда. При этом заказанный товар будет доставлен по указанному адресу не более чем за 3 часа.