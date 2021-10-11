Украинский бренд Dnipro-M представил новые бензопилы

Украинский бренд электроинструмента и оборудования Dnipro-M стремится охватить большую часть потребительского рынка. С этой целью представители бренда регулярно создают как новые модели своих товаров, так и целые линейки оборудования. Кроме того, проходят модернизацию уже известные украинскому потребителю инструменты.

Одной из последних новинок стала бензопила цепная Dnipro-M. Уже сейчас к продаже доступны сразу четыре новых модели этого вида садово-паркового оборудования. Купить их можно как в салонах мастерства, так и в официальном интернет-магазине бренда. Рассмотрим их поближе.

Представитель бытового сегмента. Такая пила позволяет справиться с валкой деревьев, уборкой сада, заготовкой дров и распиловкой деревьев после валки. Ее особенностью является высокий крутящий момент и динамическое ускорение.

Данная модель имеет хромированный цилиндр двигателя, что продлевает срок его эксплуатации. Мощность составляет 2,9 кВт, что позволяет выдавать до 10500 оборотов в минуту.

В пиле реализована система регулировки количества подаваемого масла за счет использования масляного насоса. Благодаря этой особенности пильная гарнитура своевременно смазывается.

Данная модель предназначена для обрезки веток, заготовки дров, распиловки бревен и т.д. Мощность двигателя в такой пиле составляет 2,4 кВт. Она оснащается пильной цепью с квадратным зубом, что обеспечивает быстрый рез. Также стоит отметить направленное воздушное охлаждение, благодаря которому делать перерывы в работе можно реже.

Бензопила DSG-52H имеет бумажный воздушный фильтр, который защищает от попадания пыли и мелкого мусора в инструмент. Система легкого запуска снижает резкий толчок при пуске двигателя. Пила также имеет систему защиты от непреднамеренного отскока в сторону оператора в виде автоматического ее отключения.

Пила обладает хорошей маневренностью за счет смещенного центра тяжести. Двигатель мощностью 2 кВт позволяет справляться с заготовкой дров, обрезкой деревьев в саду и другими видами лесозаготовительных и садовых работ. Толщина хромового покрытия двигателя составляет 0,4 мм.

Данная модель также обеспечивает быстрый запуск двигателя даже в условиях отрицательной температуры, например, зимой. Это стало возможным благодаря наличию "Праймера". Воздушная заслонка карбюратора открывается автоматически после нажатия на рычаг дросселя.

Данная модель оснащена металлическим зубчатым упором при фиксации бревна, что упрощает процесс распиловки. Представители бренда также отмечают, что бензопила Dnipro-M DSG-40H прошла первичную обкатку на заводе изготовителя. Это значит, что от пользователя требуется только проведение дообкатки.

Узнать более подробную информацию об этих новинках, а также совершить покупку можно на официальном сайте Dnipro-M. Покупая на сайте, можно заказать бесплатную курьерскую доставку от бренда. При этом заказанный товар будет доставлен по указанному адресу не более чем за 3 часа.