Стильные и здоровые: почему стоит подарить умные часы Amazfit на Новый год

Новый год – один из самых любимых праздников украинцев. Огни гирлянд отражаются в новогодних украшениях, праздничная музыка, застолья и, конечно же, подарки. Для многих выбор именно такого подарка для близкого человека является еще одним вызовом. Да, теперь вам не нужно бегать по рынкам и многочисленным магазинам, достаточно зайти на сайт маркетплейса, где есть все – от детских игрушек и посуды до самой дорогой электроники. Но на этом трудности не заканчиваются, ведь выбор огромен.

Однако есть идеальный подарок под елочку, которому все обязательно будут рады – это смарт-часы. С 21 декабря по 5 января включительно на маркетплейсе ALLO продаются четыре модели топовых умных часов знаменитого бренда Amazfit с праздничными скидками: GTS 2 mini, GTS 2, GTR 2 и T-Rex. = OBOZREVATEL объясняет, почему любой из них стоит того, чтобы стать звездой среди подарков этого Нового года.

акционная цена на Новый год: 2 222 грн;

цвета – розовый, зеленый и черный;

диагональ – 1,55 дюйма;

разрешение дисплея 354×306;

память – 4 ГБ;

время активного использования без подзарядки – до 7 дней;

кому подойдет – студентам, офисным сотрудникам и всем, кто заботится о своем здоровье.

Amazfit GTS 2 mini – смарт-часы с унисекс-дизайном, поэтому они подходят как для женщин, так и для мужчин. Гаджет обладает влагозащитой по стандарту 5ATM – это значит, что с Amazfit GTS 2 mini можно плавать в бассейне или ходить в душ. Яркий и прозрачный AMOLED дисплей, покрытый защитным стеклом. При этом умные часы весят всего 19,5 г и почти не ощущаются на руке.

С Amazfit GTS 2 mini вы можете отслеживать количество шагов, качество сна, измерять частоту сердечных сокращений и уровень стресса. Для женщин была добавлена функция отслеживания циклов, которая поможет вам вовремя обнаружить возможные проблемы.

Есть также важная функция в эпоху пандемии коронавируса измерение уровня кислорода в крови. А поскольку Amazfit GTS 2 mini способен на столькое, производитель также разработал универсальную систему оценки здоровья PAI. Он обрабатывает все данные измерений и сводит их к одной простой и понятной цифре.

Эти часы поддерживают более 70 видов тренировок, включая игровые виды спорта, плавание в бассейне и на открытом воздухе. Также есть функция Always On Display – если ее включить, на экране будет постоянно отображаться время и уведомления.

Amazfit GTS 2 mini может работать в полном объеме без подзарядки до 7 дней. И до 14 дней – если использовать только базовые функции.

акционная цена на Новый год – 4299 грн.;

цвета – черный, пустынное золото и серый;

диагональ – 1,65 дюйма;

Разрешение дисплея – 348x442;

память – 3 ГБ;

время активного использования без подзарядки – до 7 дней;

кому подойдет – студентам, офисным сотрудник и всем, кто заботится о своем здоровье.

Amazfit GTS 2 имеет прямоугольный корпус с закругленными углами. Он имеет довольно большой AMOLED-дисплей, на котором можно сразу увидеть все необходимые данные. Это тем более просто благодаря уникальному углеродному покрытию oDLC, которое защищает экран от царапин и микродефекции. Кроме того, гаджет не боится воды благодаря степени защиты 5АТМ.

Производитель снабдил Amazfit GTS 2 следующими датчиками:

оптический датчик BioTracker 2 PPG для измерения пульса;

датчик атмосферного давления; акселерометр;

гироскоп;

геомагнитный датчик;

датчик наружного освещения;

спутниковый ресивер.

Благодаря им Amazfit GTS 2 способен постоянно измерять частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, контролировать уровень стресса, а также следить за показателями сна. Работает на гаджете и системе оценки здоровья PAI, которая дает обобщенный показатель всех измерений.

Производитель добавил в эту модель динамик и микрофон. Это позволяет принимать звонки, отвечать на них, слушать музыку с помощью умных часов (как через динамик, так и через гарнитуру). Треки также можно хранить на самом гаджете: "умещаются" от 300 до 600 песен.

Также можно оформить дисплей по своему вкусу, например, поместив на заставку фотографию любимого человека или питомца. Или же выбрать один из 50 вариантов в мобильном приложении Zepp.

Amazfit GTS 2 имеет 90 тренировочных режимов, включая режим свободных тренировок. Есть также различные виды бега, езды на велосипеде, плавания, катания на лыжах и даже альпинизм. Для некоторых тренировок можно поставить цель, о достижении которой гаджет уведомит владельца.

акционная цена на Новый год: 4299 грн.;

Цвета – черный и серый;

диагональ – 1,39 дюйма;

разрешение дисплея: 454x454;

кому подойдет – студентам, офисным сотрудникам и всем, кто заботится о своем здоровье.

Amazfit GTR 2 является более "мускулистой" версией GTS 2. В модели также встроены:

оптический датчик BioTracker 2 PPG для измерения пульса;

датчик атмосферного давления;

акселерометр;

гироскоп;

геомагнитный датчик;

датчик наружного освещения;

спутниковый ресивер;

микрофон;

динамик.

Также есть:

степень защиты от влаги 5АТМ;

измерение частоты сердечных сокращений;

измерение уровня стресса;

измерение уровня кислорода в крови;

90 тренировочных режимов работы;

система оценки состояния здоровья PAI;

3 ГБ, на которых можно хранить 300-600 дорожек;

персонализация дисплея или 50 вариантов в приложении Zepp.

В этих часах также имеется AMOLED-дисплей, но он, как и корпус, круглый. Соответственно, диагональ немного меньше. Но разрешение выше, 454x454. И ключевым отличием является емкость аккумулятора. Amazfit GTR 2 может работать на максимуме своих возможностей без подзарядки до 14 дней.

акционная цена на Новый год – 2 999 грн.;

цвета – черный, зеленый, камуфляжный и хаки;

диагональ – 1,65 дюйма;

разрешение дисплея 360×360;

время активного использования без подзарядки – до 20 дней;

кому подойдет – спортсмены, любители походов и активного отдыха.

Корпус Amazfit T-Rex – полимерный, с большим дисплеем-циферблатом и физическими кнопками управления по бокам. Ремешок изготовлен из термопластичного полиуретана, который очень устойчив к повреждениям. Часы выглядят массивными, но весят всего 58 г.

Дисплей Amazfit T-Rex защищен закаленным стеклом Corning Gorilla 3. Сверху еще олеофобное покрытие, поэтому на экране не остается следов пальцев. Разработчики разместили дисплей немного в глубине корпуса, что дополнительно защищает его от ударов и царапин.

Amazfit T-Rex сертифицирован MIL-STD-810G. То есть владелец может не бояться сбоев в работе своих смарт-часов даже при температуре -40 и +70 градусов. Ещё с ним можно купаться в бассейне и открытых водоемах.

Дополнительным существенным преимуществом Amazfit T-Rex является емкость аккумулятора. Он способен активно работать без подзарядки до 20 дней, а в экономном режиме до 66 дней.

Часы измеряют активность в 14 спортивных режимах, от ходьбы, бега и езды на велосипеде до триатлона, лыж и альпинизма. Также с помощью Amazfit T-Rex можно следить за качеством сна, получать уведомления, принимать и отклонять звонки, управлять функциями некоторых приложений, показывать напоминания и искать телефон, отправляя на него звуковой сигнал.

Ещё есть режим Always On Display, когда на дисплее постоянно "загорается" время и уведомления. Его можно настроить так, чтобы он выключался после засыпания и включался, когда владелец просыпается.