Репетиция Черной пятницы в Dnipro-M: скидки до -41%

Независимо от вида работы, будь то небольшой ремонт в квартире или крупное строительство многоэтажки, не обойтись без использования соответствующего инструмента. Например, проделать в стене отверстие для картины можно, используя перфоратор и шуруповерт, а для ухода за деревьями на садовом участке неотъемлемым атрибутом станет бензопила. Простым, но крайне важным инструментом на любой стройке является болгарка (УШМ).

Украинские потребители часто ждут праздников, чтобы купить инструмент подешевле. Особенно это относится к набирающей популярности Черной пятнице. Но зачем ждать так долго, если уже сегодня можно купить нужный электроинструмент и оборудование по специальной цене? Украинский бренд Dnipro-M регулярно проводит всевозможные акции и предоставляет скидки на наиболее популярные категории своих товаров.

Так и в этот раз всех, кто решит в октябре приобрести электроинструмент, садово-парковую технику и другие виды оборудования, ждет приятная новость от Dnipro-M — скидки до -41%. Предложение действует до 25 октября.

В октябре предложением месяца с возможностью получить скидку до -41% стали следующие виды товаров:

аккумуляторная дрель-шуруповерт Dnipro-M CD-218 в комплекте с аккумуляторной батареей и зарядным устройством;

шлифмашина угловая Dnipro-M GL-125S;

сварочный аппарат IGBT Dnipro-M SAB-17DFB в комплекте с маской сварщика, набором сварочных кабелей, магнитным угольником и кейсом;

газонокосилка электрическая Foresta LM-11;

бензиновый триммер Foresta FC-26DS;

мойка высокого давления Dnipro-M PW-14B (2021) с активной пеной CF-81;

компрессор воздушный Dnipro-M AC-20 в комплекте с маслом;

электрорубанок Dnipro-M PL-82 и другие товары.

Подробную информацию об этих товарах, а также о текущих акциях можно узнать на официальном сайте Dnipro-M или у консультантов в салонах мастерства бренда по всей Украине.

Купить электроинструмент и оборудование со скидкой до -41% можно как в салонах мастерства Dnipro-M, так и на официальном сайте бренда. Онлайн-заказы можно также забрать самовывозом из выбранного салона мастерства или воспользоваться услугой курьерской доставки Dnipro-M. Услуга бесплатная и не зависит от категории выбранного инструмента или его стоимости.

Любой онлайн-заказ будет доставлен курьерами бренда по указанному адресу всего за 3 часа. Если по каким-то причинам услуга не доступна по адресу покупателя, то можно дополнительно заказать доставку у почтовых служб "Новая почта" или "Укрпошта".

Скидки до -41% действуют до 25 октября или до окончания запасов товара. Не упускайте возможности совершить выгодную покупку