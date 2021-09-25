Как бесплатно получить Windows 11: пошаговая инструкция

Операционную систему Windows стало возможно бесплатно обновить до самого нового варианта – Windows 11. Скачать можно через программу предварительной оценки Release Preview.

Для ее пользователей компания Microsoft специально выпустила релизную версию. Об этом говорится в материале издания The Verge.

Отмечается, что все желающие установить на свой компьютер обновленную версию ОС, смогут сделать это первыми и раньше официального срока.

Как получить Windows через Release Preview:

зайти на зайти на сайт Microsoft и зарегистрироваться в Release Preview;

открыть настройки системы;

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привязать свой аккаунт к профилю участника программы тестирования;

принять пользовательское соглашение компании;

перезагрузить компьютер.

После перезагрузки ПК рекомендуется вернуться в его настройки и удостоверится, что в разделе с обновлениями появился баннер, который предлагает установить Windows 11.

Известно, что новую версию ОС Windows от Microsoft публично должны анонсировать только 5 октября. Далее корпорация начнет рассылать обновление системы на компьютеры пользователей.

Как сообщал OBOZREVATEL, хакеры из FIN7 запустили вирус для кражи личных данных пользователей через ОС Windows 11. Известно, что вредоносная программа распространяется благодаря зараженным Word-файлам.