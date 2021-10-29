Фантастическое звучание и самые быстрые в мире чипы: когда и по какой цене появятся AirPods 3-го поколения и новые MacBook Pro в Украине

Новые MacBook Pro и AirPods 3-го поколения, представленные Apple неделю назад, уже через несколько дней официально появятся в продаже в Украине. Рассказываем про самые производительные в мире чипы M1 Pro и M1 Max, возвращение MagSafe и уникальные по звучанию AirPods 3-го поколения.

В Украине официальные реселлеры уже открыли предзаказ на новинки. Продажи AirPods нового поколения и полностью обновленный MacBook Pro поступят в магазины 5 ноября.

В первые 3 дня со старта продаж новинки можно будет купить в рассрочку. Новые MacBook Pro по цене от 2799 грн на 25 месяцев, а AirPods 3-го поколения – от 513 грн на 15 месяцев.

Поскольку к официальным реселлерам на старте продаж поступает ограниченное количество товара, рекомендуем сделать предзаказ на сайтах официальных реселлеров Apple уже сегодня:

iOn, Comfy, Allo, Rozetka, Citrus, Eldorado, Foxtrot, Moyo, Vodafone.

AirPods 3-го поколения – квинтэссенция идеального звука

Третье поколение легендарных наушников-вкладышей Apple стало настоящей квинтэссенцией технологий портативного звука и имеет все шансы стать самой популярной моделью беспроводных наушников в мире.

Идеальная форма стала еще лучше. Казалось бы, удобнее AirPods 2-го поколения открытый беспроводной наушник просто не может быть, но и тут Apple снова превзошли сами себя. Форм-фактор AirPods 3-го поколения представляет собой гибрид наушника второго поколения и AirPods Pro. У AirPods 3-го поколения значительно более мощный бас, чем у предшественников, и новый режим "объемного аудио" – он создает эффект присутствия в кинотеатре или на концерте. Специальная акустическая сетка на встроенных микрофонах защищает разговоры от шумов порыва ветра, а самим наушникам не страшны ни тренировки, ни дождь – AirPods 3-го поколения получили водонепроницаемый кейс.

AirPods 3-го поколения могут работать до 6 часов, а кейс хранит до 30 часов заряда. Сам процесс зарядки стал еще быстрее – за 1 минуту наушники заряжаются на 1 час работы.

Революционные MacBook Pro с M1 Pro и M1 Max обеспечивает исключительную производительность и время автономной работы, а также оснащены лучшим в мире дисплеем для ноутбуков. Новинка доступна в двух размерах: 16 дюймов и, впервые в истории Apple, – 14 дюймов.

Чипы M1 Max и M1 Pro в новых MacBook Pro официально являются самыми быстрыми и производительными процессорами на планете.

Благодаря 8 и 10-ядерным процессорам CPU ноутбуки MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16 позволяют работать с большим количеством сложных задач одновременно, не теряя времени на ожидание

14, 16, 18 и 32-ядерные графические процессоры GPU работают с фантастической скоростью при работе с 3D и рендерингом видео, в среднем в 9-14 раз быстрее, чем предшественники. Это делает новые MacBook Pro поистине лучшими ноутбуками для графических дизайнеров и фотографов, видеооператоров и других креаторов.

Благодаря новой технологии Liquid Retina XDR, дисплей новых MacBook Pro получил невиданные прежде цветопередачу и контраст. Новый дизайн внутренних креплений дисплея придает дополнительной элегантности устройству.

У MacBook Pro появился порт для SD-карты, а отдельной приятной новинкой для поклонников Apple будет возвращение зарядного устройства MagSafe и порта HDMI. В общей сложности новые MacBook имеют 6 портов: Pro ​​Thunderbolt 4 (x3), HDMI, MagSafe 3, headphone jack, SD memory card slot

Батарея MacBook Pro нового поколения держит заряд, позволяющий работать автономно до 17 часов в 14-дюймовой модели, и до 21 часа в MacBook Pro 16, а зарядка батареи до 50% занимает всего полчаса.