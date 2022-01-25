Эксперты Dnipro-M рассказали, какие шуруповерты чаще всего выбирают украинцы

Шуруповерты являются одним из самых популярных видов электроинструмента. С их помощью можно быстро и удобно работать с крепежными элементами и просверливать отверстия в разных материалах. При этом, как сообщают продавцы электроинструмента, наибольшей популярностью в настоящее время пользуются аккумуляторные шуруповерты. Ведь они позволяют работать там, где нет возможности подключиться к электросети.

Чтобы купить шуруповерт, следует заранее ознакомиться с его преимуществами и возможностями. Не лишним будет поинтересоваться мнением экспертов в данной отрасли или у своих знакомых. При этом многие потребители опираются на известность производителя при выборе инструмента. Одним из таких является Dnipro-M — украинский бренд электроинструмента и оборудования.

Модельный ряд аккумуляторных шуруповертов бренда насчитывает более десяти видов этого инструмента, поделенных на две линейки — 12 В и 20 В. Общей их особенностью является возможность работы всех инструментов из выбранной линейки на едином аккумуляторе.

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DM12 – линейка 12-вольтового аккумуляторного инструмента Dnipro-M. На данный момент в нее входит 5 моделей шуруповертов:

CD-120HQ 2021. Главной особенностью модели является возможность установки шлицевого соединения. Благодаря этому шуруповерт становится совместим с дополнительными насадками от Dnipro-M. CD-12C Compact. Является самой компактной моделью в линейке. Позволяет работать со стандартными насадками, битами, сверлами по дереву и металлу, перьевыми сверлами небольших диаметров. Батарея и зарядное устройство в комплект не входят. CD-12CX Compact. Отличием этой модели от предыдущей является полная комплектация, в которую входит две аккумуляторные батареи, зарядное устройство и защитный кейс. CD-12Q. Позволяет просверливать отверстия в металле диаметром до 10 мм, и древесине — до 20 мм. Имеет два скоростных режима (350/1350 об/мин), а крутящий момент составляет 25 Нм. CD-12QX. Разница от предыдущей модели заключается в комплектации двумя батареями, зарядным устройством и кейсом.

Шуруповерты в линейке DM12 работают от аккумуляторов на 2, 2.5 и 4 А/ч.

DM20 – линейка 20-вольтового аккумуляторного инструмента Dnipro-M, в которую также входит 5 шуруповертов:

CD-218. Самая компактная модель из всей линейки 20-вольтовых аккумуляторных шуруповертов Dnipro-M. Двухскоростной редуктор, крутящий момент – 24 Нм. 20 ступеней крутящего момента позволяют выбрать подходящий момент затяжки для различных крепежей и материалов. CD-218Q. Отличием от предыдущей модели является оснащение быстрозажимным патроном. CD-200T. Подходит для большинства бытовых и профессиональных задач: сборки мебели и деревянных конструкций, монтажа гипсокартона, сверления металла и дерева. Крутящий момент 40 Нм позволяет работать с креплениями до 250 мм, а также просверливать отверстия в древесине диаметром до 25 мм, в металле — до 13 мм. CD-200TH. Характерным отличием от предыдущей модели является наличие функции удара, что позволяет использовать шуруповерт в качестве ударной дрели для работы с такими материалами как гипс, кирпич, керамзитобетон, арболит. CD-200BC ULTRA. Самая мощная модель во всей линейке DM20. Ее крутящий момент составляет 60 Нм.

Шуруповерты в линейке DM20 работают от аккумуляторов на 2, 4 и 6 А/ч.

Более подробную информацию об этих и других инструментах можно получить на официальном сайте Dnipro-M.