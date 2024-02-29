Будет уведомлять о приближении ракеты или дрона к региону: в приложении 'Воздушная тревога' появилось важное обновление

Украинское приложение "Воздушная тревога" теперь будет посылать предупреждения о повышенной опасности в отдельных городах и громадах. В обновленной версии 6.0 сообщение о приближении ракеты или дрона будет поступать дополнительно во время действия общей тревоги.

Такие объявления позволят уведомлять людей об угрозе именно для их локации. Об этом сообщает портал международной технологической компании и крупнейшего в Европе производителя систем безопасности Ajax Systems.

Отмечается, что кроме нового предупреждения к приложению "Воздушная тревога" добавили:

– настройку громкости оповещения "Повышенная опасность!";

– уведомление, если сообщения "Повышенная опасность!" перестают поступать;

"Информацию обо всех видах опасности передают ответственные дежурные Гражданской защиты в военных областных администрациях Украины. Координацию тревог обеспечивают дежурные ГСЧС", – объяснили разработчики.

Для получения дополнительных уведомлений об угрозе необходимо установить приложение "Воздушная тревога" версии 6.0. Если он не обновился автоматически, нужно сделать это вручную или повторно. Обновление уже доступно пользователям iOS и Android.

Также разработчики выпустили отдельное приложение-виджет "Карта тревог", которое можно добавить на экран телефона для постоянного и удобного мониторинга ситуации. Виджет можно загрузить по ссылкам для пользователей iOS и Android.

Напомним, что приложение "Воздушная тревога" разработали компании Ajax Systems и Stfalcon при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины. Его загрузили уже более 26 млн раз и активно используют более 6 млн пользователей. Оно стало удобным и надежным инструментом информирования об угрозах в Украине. Теперь можно получить предупреждение о ракетных ударах, артиллерийских обстрелах, уличных боях, радиационной, химической угрозах, стихийных бедствиях и важных уведомлениях от ОВА и Гражданской защиты Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце 2023 года в Воздушных силах ВСУ заявили, что пока не планируют изменять систему оповещения о воздушной тревоге во время взлетов российских МиГ-31. Эти самолеты могут быть носителями ракет "Кинжал", и у наших военных не всегда есть данные, вооружен ли конкретный борт.

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