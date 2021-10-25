Бренд электроинструмента Dnipro-M открыл 400-й салон мастерства в Украине

17 октября в Вишневом состоялось праздничное открытие нового салона мастерства Dnipro-M. Это событие стало по-настоящему знаковым, ведь данный салон стал 400-м пространством мастерства бренда в Украине.

Каждый салон мастерства – это яркая локация, наполненная стилем, комфортом и качеством. Ведь именно здесь можно ознакомиться с ассортиментом инструмента и оборудования, попробовать его в работе и, конечно же, купить.

Всего два года назад, в 2019-м, сеть мастерства Dnipro-M насчитывала всего лишь 73 салона в Украине. В 2020 году их стало 155. И вот 17 октября 2021 года открылся уже 400-й салон мастерства, что значительно расширяет возможности украинских потребителей.

Стоит отметить, что еще в 2019 году бренд Dnipro-M начал экспортировать свои инструменты в Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, Чехию, Австрию и ряд других стран.

Первым инструментом, который вышел под маркой Dnipro-M, стал сварочный инвертор. Это случилось в далеком 2011 году.

На сегодняшний день ассортимент продукции бренда насчитывает более 1700 наименований электроинструмента, сварочного оборудования, садово-парковой техники, ручного инструмента и других видов продукции. Их разработка, в процессе которой задействована целая команда из инженеров и дизайнеров, осуществляется в Киеве. При этом производство происходит на заводах-гигантах в Китае, Польше, Турции, Индии и Украине.

Помимо покупки, в каждом салоне мастерства можно протестировать инструмент своими руками. А если требуется его ремонт или обслуживание, то любой инструмент будет принят за три минуты. При этом сам ремонт осуществляется в кратчайшие сроки – до 3 часов. Если поломка оказалась сложной, ремонт займет до 3 рабочих дней. О готовности инструмента клиенты будут уведомлены сообщением.

Dnipro-M предоставляет курьерскую доставку по указанному адресу всего за 3 часа. Данная услуга совершенно бесплатна. Стоит отметить, что если по каким-то причинам курьеры бренда не могут доставить заказ, то всегда можно дополнительно воспользоваться услугами "Новой почты" или "Укрпошты". В этом случае стоимость доставки рассчитывается по тарифам этих перевозчиков.

Вот уже 10 лет представители Dnipro-M трудятся над тем, чтобы каждый, кто имеет дело с инструментом, мог получить необходимый результат и удовольствие от его использования. При этом бренд не собирается останавливаться на достигнутом и будет дальше развивать свою продукцию и услуги.