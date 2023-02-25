Станет конкурентом ChatGPT: Цукерберг анонсировал запуск искусственного интеллекта от Meta

Главный исполнительный директор компании Meta (ранее Facebook) Марк Цукерберг анонсировал запуск нового искусственного интеллекта. Изобретатель подчеркнул, что его разработка станет конкурентом нашумевшему чат-боту ChatGPT.

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По словам Цукерберга, новая современная модель большого языка ИИ будет называться LLaMA. Об этом он написал в своем Facebook.

Изобретатель отметить, что модель искусственного интеллекта от Meta поможет исследователям делать свою работу более эффективной. Цукерберг добавил, что LLaMA показала высокие перспективы в генерировании текста, разговорах, а также обобщении письменного материала.

Более того, ИИ от компании Meta может составить серьезную конкуренцию чат-боту ChatGPT, который стремительно набирает популярность во всем мире. В частности, Цукерберг утверждает, что LLaMA будет способна справляться со сложными задачами, такими как решение математических теорем или предсказание белковых структур, что, вероятно, может быть задействовано в медицинской отрасли.

"Meta привержена этой открытой модели исследований, и мы предоставим нашу новую модель доступной исследовательскому сообществу ИИ", – заверил Цукерберг.

Что такое ChatGPT

ChatGPT разработала OpenAI – исследовательская лаборатория, изучающая искусственный интеллект. Среди ее совладельцев – Илон Маск.

Чат-бот способен генерировать тексты на заданные темы и отвечать на вопросы на понятном языке, делать домашнее задание студентам, удачно сдавать экзамены. Его считают самым профессиональным в своем роде, хотя он может давать ложный и предвзятый ответ.

Напомним, чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT теперь доступен в Украине. Министерству цифровой трансформации удалось добиться решения об изъятии страны из списка, где заблокирован сервис.

Ранее сообщалось, что для входа в чат-бот ChatGPT необходимо пройти краткую процедуру регистрации. Можно выбрать аккаунт Google или создать нового пользователя.

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