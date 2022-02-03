SpaceX запустила на орбиту спутник-шпион разведки США. Видео

Американская аэрокосмическая компания SpaceX отправила на орбиту спутник-шпион Национального разведуправления (NRO) США. Он получил название NROL-87.

Двухступенчатая ракета Falcon 9 с ним 2 февраля стартовала с базы американских космических сил Ванденберг что в Калифорнии. Об этом сообщил спецпортал Space (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ныне неизвестно, выполнение каких задач на орбите возложено на NROL-87. Данные о его оборудовании и миссии засекречены.

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SpaceX по просьбе разведуправления даже прекратила онлайн-трансляцию запуска ракеты со спутником-шпионом. Это произошло сразу после того, как первая ступень вернулась на Землю, успешно приземлившись в определенной зоне.

Отмечается, что для компании этот запуск стал уже пятым в этом году, а в целом – 143-м.

NROL-87 – это первый спутник Национального разведывательного управления США, запущенный в 2022 году. Впервые ведомство воспользовалось услугами SpaceX в рамках контракта по космическим запускам стоимостью $316 миллионов, который был подписан в 2020 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2021 года SpaceX отправила на МКС космический корабль Crew Dragon-3. На его борту было четверо космонавтов.