Создатели Arizona Games о том, как смиксовать MMO и RPG, full-stack c project и маркетингом, чтобы прийти к успеху

Команда Arizona Games стала представителем успешного сочетания MMO (Massively Multiplayer Online) и RPG (Role-Playing Game). В этом интервью Валентин Гоменюк, Станислав Дмитренко и Илья Семак открывают дверь в мир, где виртуальная реальность переплетается с креативностью, а успех строится на смелости экспериментировать.

Досье: Arizona Games – компания в сфере game development, созданная 10 лет назад энтузиастами самоучками Валентином Гоменюком и Станиславом Дмитренко. Основной портфель – игры в жанре action-adventure в открытом мире, олицетворяют собой "ролевые игры" благодаря своим неограниченным сюжетным линиям и возможности принятия различных решений. За первые три года существования проекты студии выросли с нуля в девять раз. Сегодня Arizona Games – миллионники в части посещения игроками серверов. В команде работает более 100 человек, ведется разработка новых продуктов. Илья Семак – стратегический маркетолог с проектом с самого начала. Бросил институт, чтобы работать по выбранной самим специальности.

– Добрый день, Валенин, Илья, Станислав. Спасибо, что нашли время в вашем загруженном графике. Давайте начнем с самого начала. Как зародилась идея создания проекта?

Валентин Гоменюк:

– Привет. Идея Arizona Games зародилась довольно давно, еще до 2014 года. Станислав и я имели общее желание создавать уникальные игры, своего рода brain changers и бросить вызов мировым игровым платформам в плане конечно не масштаба, к которому имеют лишь ультра инвесторы, а именно подхода, то есть создание форматов, креативности, сатисфакции для геймеров. Так мы в итоге и соединили глобальные проекты ААА с инди. Название Arizona Games показало, что мы заточены на создание не одной, а множества игр. Станислав, может подробнее расскажет.

Станислав Дмитренко:

– Да, в принципе, так и было. С тех пор мы по не многу двигались вперед, начиная с модификации GTA San Andreas и постепенно переходя к созданию собственных игр с ролевым режимом. Фишка – это вот как раз микс MMO и RPG, где игроки развивают судьбу персонажа в разных векторах, которые дают эти форматы.

– Ну вот как раз Arizona Games и есть яркий представитель слияния MMO и RPG. Как вам удалось совместить эти жанры?

Илья Семак:

– Это был творческий процесс, требующий внимания к деталям, аудитории и чувства баланса. Мы стремились создать уникальный виртуальный мир, где игроки могут воплотить свои ролевые фантазии, в то время как масштаб MMO позволяет им взаимодействовать и создавать собственные истории вместе.

Валентин Гоменюк:

– Точно, нам важно было, чтобы каждый игрок чувствовал свою уникальность в этом мире, выполняя одну из многих социальных ролей. Мы понимали, что это круто. В это просто круто играть, проводить время.

– Расскажите о внутриигровых ролях и как они взаимодействуют в Arizona RP.

Станислав Дмитренко:

– Внутриигровые роли дают опыт социального взаимодействия. Игроки могут выбрать любую роль, будь то строитель, полицейский, банкир или даже работник СМИ. Взаимодействие происходит по типу реального мира.

– Каким образом технические аспекты game development влияют на создание и развитие проекта?

Илья Семак:

– Работа в области game development требует полного владения техническими навыками. Это реальный вызов. Наша команда разработчиков полностью освоила full-stack development, что позволяет нам создавать и поддерживать проект на всех уровнях.

Валентин Гоменюк:

– Технические аспекты играют ключевую роль. Мы стремимся к постоянному совершенствованию геймплейа и графики, следуя современным техно трендам. Но в нашем случае – и создавая их.

– Каким образом вы совмещаете программирование и стратегический маркетинг, да еще и проджект в процессе разработки?

Илья Семак:

– Наше решение – отойти от шаблонного мышления, выглядит оно обычно так: определить целевые аудитории, настроить и запустить рекламу, смотреть на результаты, и если что-то не так – корректировать или начинать заново.

Стандартный подход, конечно, работает, но требует больше времени и бюджета на тесты, а бизнес требует результат "здесь и сразу". Особенно это важно при запуске новых продуктов, или анонсов обновлений. Основываясь на этом я задался вопросом – как реализовать рекламу так, чтобы она работала сразу? Методом проб и ошибок мы нашли свой метод – первым шагом всегда должно быть очень глубокое и тщательное изучение продукта/проекта/бизнеса, при чем не с точки зрения маркетолога, а клиента.

В целом же, мы придерживаемся гибкого подхода в управлении проектами, что позволяет адаптироваться к изменениям, связанным с программированием, и при этом эффективно привлекать внимание аудитории через стратегический маркетинг.

Валентин Гоменюк:

– Проджект менеджмент на самом деле один из ключевых элементов в развитии проектов. Мы точно в этом убедились. В этом пришлось разбираться, но потом как разобрались, что я даже написал и опубликовал авторскую методологию, теперь я ученый (смеются). Просто хотелось дать начинающим ребятам в нашей сфере трамплин. Кстати, я благодарен за отзывы тем из начинающих ребят, кто написал нам и рассказал, как он воспользовался методикой.

– Как минимизировать риски?

Станислав Дмитренко:

– Надо извлекать уроки из неудач. Бояться экспериментировать точно не стоит, и самое важное – надо быть открытым к обратной связи. Мы же работаем для людей, поэтому надо понимать их желания.

– Как вы видите будущее Arizona Games? Какие проекты в планах?

Валентин Гоменюк:

– Будущее – работать и развивать сферу, виртуальный мир. У нас есть несколько проектов в планах. Нам интересно внедрять новые технологии, следовать и создавать тренды и приятно удивлять наших игроков. И не просто удивлять, но и отвечать на их запросы. Скоро, кстати, мы сообщим о новом проекте.

Станислав Дмитренко:

– Могу добавить, что мы также используем искусственный интеллект в проектах и нам очевиден его рост в отрасли в ближайшие годы. Ну а в целом, как и сказал Валик (Валентин Гоменюк. – Ред.), наша будущее каким хотим видеть его мы – работать и развиваться. Нам нравится то, что мы делаем, пусть мы и подходим к работе очень творчески, но мы создали систему, и ее эффективность и комфорт в гибкости и открытости к новому.