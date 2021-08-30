Составлен топ смартфонов в среднем ценовом сегменте

Смартфон Xiaomi Mi11 Lite 5G назван лучшим устройством на операционной системе Android в среднем ценовом сегменте. Аппарат построен на базе чипа Snapdragon 780G. Внутри стоит 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти.

Согласно синтетическому тесту бенчмарка AnTuTu смартфон набрал 531 960 баллов. Второе и третье место заняли смартфоны Honor.

Так, "серебро" получил Honor 50 Pro (507 095 баллов) с процессором Snapdragon 778G. Объем "оперативки" – 8 Гб, постоянной – 256 Гб. На третьем месте тот же Honor 50 (500637), но не Pro-версии. Техническая часть смартфона такая же, как и у старшей модели.

Видео дня

Далее идут такие смартфоны как OPPO Reno6 5G с процессором Dimensity 900. Примечательно, что устройство оснастили 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной.

Также в списке есть Redmi 10X 5G (чип Dimensity 820), а realme Q3 Pro, OPPO K9 5G и iQOO Z3 с чипами Snapdragon 768G.

Последние строчки рейтинга заняли модели Huawei nova 8 Pro и nova 8, получившие процессоры Kirin 985.

Добавим, что смартфоны ROG Phone 5s и ROG Phone 5s Pro от компании Asus названы самыми мощными Android-смартфонами в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети назвали лучшие Android-смартфоны, которые представлены в различных ценовых категориях.