Зонд NASA нырнул в Солнце и обнаружил 'ускоритель' мощных солнечных ветров

Зонд NASA Parker погрузился в атмосферу Солнца и нашел вероятный источник мощных взрывов плазмы в быстром солнечном ветре. Для этого ему пришлось приблизиться на расстояние около восьми миллионов километров от поверхности светила.

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О получении новых данных о деятельности Солнца исследователи рассказали в журнале Nature. Зонду удалось установить, что потоки плазмы, вероятно, "управляются" магнитными полями, ведущими к двум коронарным дырам.

Солнечный ветер – это поток заряженных частиц (плазмы), вытекающий из Солнца. Это явление разделяют по скоростям на "медленный" и "быстрый" ветер. До сих пор для ученых было тайной происхождения "ускорителя", разгонявшего быстрый солнечный ветер.

Теперь же благодаря данным, полученным зондом Parker, стало понятно, что именно ускоряет плазму. Плазма состоит из протонов, электронов и ядер атомов, движущихся со скоростью сотни километров в секунду, но поднимающийся над корональными дырами солнечный ветер может двигаться более чем в 10 раз быстрее из-за воздействия магнитных полей.

Выяснилось, что ускорение возникает в момент так называемого пересоединения. Это событие может возникать, когда петли магнитного поля вблизи Солнца соединяются с длинными силовыми линиями, простирающимися от Солнца. Повторное соединение приводит к резкому перегибу, который устремляется и выталкивает плазму на пути в космос.

Вместе с тем, как отмечает астрофизик Стюарт Бэйл из Калифорнийского университета в Беркли, эта теория убедительна, но ученым все еще не хватает прямых доказательств. В подтверждение теории он отметил, что если бы не было фактора пересоединения, солнечный ветер ускорялся бы не близко к Солнцу, а уже дальше в космосе.

Ученые также предполагают, что магнитное пересоединение ответственно и за солнечные вспышки, а также участвует в высвобождении корональных выбросов массы, которые оказывают значительное влияние на космическую погоду и даже могут наделать беды на Земле, помешав работе спутников, радио- и электрических сетей.

В будущем зонд Parker еще больше приблизится к Солнцу, так что ученые смогут окончательно подтвердить источник быстрого солнечного ветра. Следует заметить, что будущие прохождения будут происходить по мере того, как Солнце будет переходить в фазу с растущим количеством солнечных пятен и большим количеством солнечного ветра, на пути к пику солнечной активности, который придется на июль 2025 года.

"С приближением к солнечному максимуму, мы ожидаем серьезных сюрпризов", – сказал Бэйл.

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