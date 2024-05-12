Животные с самым большим в мире мозгом общаются почти как люди: ученые совершили удивительное открытие. Видео

Эко-активисты сняли видео, на котором кашалот и его детеныш поднялись на поверхность воды. Животные активно взаимодействовали друг с другом с помощью интересных звуков, похожих на щелчок.

Кашалот имеет самый большой мозг среди животных и имеет высокий уровень "социализации", говорится в исследовании Nature Communications. По данным группы исследователей из Массачусетского технологического института (MIT), звуки китов включают в себя контекст и комбинационные структуры, делающие их сообщения очень похожими на общение людей.

Активисты стремятся расшифровать китовые коды, чтобы понять не только, как животные общаются между собой, но и, возможно, о чем. Команда использует робототехнику для записи млекопитающих во время плавания, программные инструменты и машинное обучение для каталогизации и ассоциирования кодов животных.

Известно, что эти кашалоты вырастают до 30 метров в длину. Охота на этих нежных гигантов была запрещена с 1960-х годов согласно международному договору. Несмотря на это, они все еще остаются вымирающим видом.

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