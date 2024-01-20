Жители побережья по всей планете стремительно состарятся: ученые предупредили об опасной аномалии

Ученые бьют тревогу – глобальное потепление может иметь еще худшие последствия, чем ожидалось. Повышение уровня моря приведет к резкому всплеску миграции. Молодежь будет выезжать вглубь стран, подальше от побережья.

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Фактически ученые говорят, что жители прибрежных зон по всей планете стремительно состарятся. Детали рассказало издание Daily Mail.

Согласно оценкам нового исследования, изменение климата может привести к тому, что к 2100 году средний возраст прибрежных общин повысится на 10 лет.

Социолог Мэтт Хауэр, ведущий автор исследования и профессор Университета штата Флорида, подчеркнул, что это может спровоцировать резкие сбои в возможности предоставления жизненно важных услуг в области здравоохранения.

Массовая миграция подальше от моря будет иметь глобальный масштаб. Зачастую мы недооцениваем опасность глобального потепления. Повышение уровня мирового океана заставит сотни миллионов людей во всем мире искать укрытие в глубине континентов.

Хауэр и его коллеги включили дополнительные данные в свое исследование, установив связь между склонностью к миграции и демографическими характеристиками.

Уезжать будет в основном молодежь. Это, в свою очередь, приведет к старению населения на прибрежных территориях. В заброшенных пляжных городках останутся определенные группы людей постарше, которые не захотят покидать свои дома и места, где прошла их жизнь.

"Поскольку миграция, скорее всего, будет происходить среди молодежи, прибрежные территории могут столкнуться с быстрым старением населения", – подчеркнул профессор.

Майами-Дейд во Флориде станет одним из округов в США, которые, по оценкам исследователей, больше всего пострадают от этих миграций. В списке территорий, имеющих высокий риск стать обезлюденными, также округ Дейр в Северной Каролине, округ Сан-Матео в Калифорнии и округа Бразория и Галвестон в Техасе.

Саншайн Джейкобс, соавтор исследования, добавил, что даже с учетом многих факторов, включенных в их модель, новые выводы являются лишь частью грядущего климатического миграционного кризиса.

Ученые учитывали только риск поднятия воды в океане. Но есть и другие угрозы, например жара и лесные пожары.

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