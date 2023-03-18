Землю выбросит из Солнечной системы: астрофизик показал последствия мечты планетологов

Среди ученых, изучающих космос и вселенную, бытует мнение о том, что наша Солнечная система "построена" не лучшим образом, поскольку между планетами существует значительное количество тратящегося впустую пространства. Неудивительно, что многие из них мечтают, чтобы между Марсом и Юпитером существовала еще одна промежуточная планета, а лучше и не одна.

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Но реальность в том, что мечта для одних может превратиться в ужас для других. Дело в том, что Солнечная система находится в таком идеальном балансе, что любая попытка вмешаться в нее может превратиться в хаос.

Чтобы доказать это на научном уровне, астрофизик Стивен Кейн из Калифорнийского университета в Риверсайде (США) провел основательное исследование, результаты которого опубликовал в журнале The Planetary Science Journal.

Кейну удалось установить, что даже появление одной небольшой планеты привело бы к тому, что вся солнечная система сошла бы с ума.

Для эксперимента он учитывал появление планеты, масса которой находится в диапазоне масс между Землей и Нептуном, который в 17 раз больше нашей родной планеты.

Несмотря на то, что планеты такого размера широко распространены в других частях галактики, в Солнечной системе нет ни супер-Земли, ни мини-Нептуна. Вместе с тем существует огромная "пропасть" между орбитами Марса и Юпитера, которая заполнена поясом астероидов, хотя там спокойно могла бы поместить планета.

Например, среднее расстояние от Земли до Марса – 225 миллионов километров, при том, что в 2003 году две планеты сблизились до "всего" 54,6 миллионов километров (такого сближения не будет до 2237 года, по данным NASA). От красной планеты до Юпитера – уже целых 550 миллионов километров.

"Планетологи часто мечтают, чтобы между этими двумя планетами было что-то среднее", – пояснил Кейн, отметив, что такое свободное пространство многие ученые считают потраченным впустую.

Астрофизик решил воплотить мечту планетологов и создал симуляцию, в которой поместил планету между Марсом и Юпитером. А дальше начался хаос.

"Эта вымышленная планета дала толчок Юпитеру, которого как раз достаточно, чтобы дестабилизировать все остальное", – рассказал Кейн о результатах, пошутив, что человечеству повезло, что такой планеты на самом деле не существует.

Уровень хаоса в Солнечной системе полностью зависел от того, какова была масса новой планеты и на каком расстоянии от Солнца она находилась. Средняя орбита Марса расположена на расстоянии 1,5 астрономических единиц (АО) от Солнца; Юпитера – на расстоянии 5,2 АО.

Кейн объяснил, что единственная точка, в которой новая планета имела при определенных дополнительных условиях шанс на мирное существование вместе с другими планетами находилась на расстоянии 3 АО от Солнца. Но маленький шаг влево-вправо – и гармонии конец.

По расчетам Кейна, планета на расстоянии от 3,1 до 4 АО нарушила бы орбиту Меркурия, а на расстоянии от 2,0 до 2,7 АО расшатала бы Марс.

На Юпитер и Сатурн такая планета не оказала бы особого влияния, но угловой импульс, который они передают Урану и Нептуну, привел бы к дестабилизации ледяных гигантов.

В самом худшем случае, как показала симуляция, Венера, Меркурий, Земля, Марс, Уран и Нептун могли бы в конце концов быть выброшены за пределы Солнечной системы.

В лучшем случае – орбита Земли резко отклонилась бы от своего текущего курса, сделав нашу планету менее пригодной для жизни, или и вовсе непригодной.

Ученым уже известно, что Юпитер является своеобразным защитником Земли, поскольку защищает нашу планету от астероидных бомбардировок, но, как считает Кейн, симуляция может свидетельствовать о том, что Юпитер также выступает "стабилизатором" Солнечной системы, своим гравитационным влиянием препятствуя образованию планеты в пространстве, которое занимает пояс астероидов.

"Наша Солнечная система более тонко настроена, чем я считал раньше. Все это работает как сложный часовой механизм. Добавьте больше шестерен – и все сломается", – резюмировал свое исследование Кейн.

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