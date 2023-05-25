Земля получила первый в истории сигнал с Марса: но это не совсем то, на что все надеялись

Ученые из исследовательского проекта SETI, занимающегося поисками инопланетной жизни, запустили экспериментальный проект "Знак в космосе", в рамках которого обсерватории на Земле получили "инопланетное послание" с Марса. К расшифровке послания ученые призывают приобщаться всех желающих.

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Цель этого эксперимента сделать так, чтобы человечество в самый ответственный момент в своей истории не оказалось не готовым к общению с формами жизни из далекого космоса. Расшифровка файла, правда, потребует от участников эксперимента определенных знаний.

Несмотря на то, что сигнал условно "инопланетный", он действительно был отправлен на Землю из космоса с помощью орбитального аппарата Европейского космического агентства ExoMars Trace Gas Orbiter, который находится неподалеку от красной планеты.

Послание было отправлено в 19:00 24 мая и уже через 16 минут оно достигло Земли, где его получили телескоп Аллен Института SETI, телескоп Роберта Берда Обсерватории Грин Бенк и обсерватория Радиоастрономической станции Медичины.

Послание было написано командой художников и ученых, которые теперь ждут умельцев, которые смогут его расшифровать, поскольку речь идет о сложном послании, аналогичному тому, которое в будущем может действительно получить человечество.

Полученные с Марса файлы загружены на специальный сервер Filecoin, позволяющий любому человеку из любой части мира загружать их.

Однако, не стоит ожидать получения красивой картинки, которую можно легко открыть на телефоне.

Команда, создавшая этот сигнал, подчеркивает, что они создали нечто, что будет нелегко расшифровать, и это потребует от людей с разным опытом объединиться, чтобы выяснить, о чем идет речь в этом сигнале.

Ученые подсказывают, что кандидаты на расшифровку файла должны обладать определенными навыками работы с компьютером, GitHub и кодировкой.

Инициаторы эксперимента считают, что обнаружение инопланетного сообщения было бы революционным для человечества, и исследования показывают, что полное раскрытие информации является лучшей политикой в сценарии после первого контакта.

Загрузить сообщения от "марсиан" можно по этой ссылке, а о работе над его расшифровкой можно узнать на сервере Discord.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал историю о том, как Никола Тесла более 120 лет назад заявил о получении сигнала с Марса.

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