Земля была полностью сухой: ученые сделали открытие, как появилась вода

Земля на 71% покрыта водой и нам сложно представить, что когда-то наша планета была полностью сухой. В течение многих лет ученые изучали это явление.

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Ученые из Калифорнийского технологического института утверждают, что планета образовалась из сухих каменистых материалов. Это указывает на то, что воды поначалу вообще не было на поверхности, она появилась на позднем этапе формирования.

С помощью изучения магмы, попадающей на поверхность в виде лавы, ученые могут узнать о разных слоях Земли.

"Материнские магмы этих рядов могут происходить из разных глубин планеты, таких как верхняя мантия, которая начинается примерно за 15 километров под поверхностью и протягивается примерно на 680 километров. Или нижняя мантия, которая протягивается с глубины 680 километров вплоть до предела ядра", – обяснили они.

Планета образовалась не мгновенно, а состояла из сплавляемых материалов в течение длительного времени.

Проанализировав образцы верхней и нижней мантии, ученые обнаружили, что планета состояла из горячих, сухих, каменистых материалов, а вода попала на нее позже.

Ученые объясняют свою теорию так, что в нижней мантии было очень мало летких веществ – это химические соединения, которые способны испаряться, а верхняя мантия богата этими веществами.

Это означает, что образование воды и других необходимых веществ для жизни произошло за последние 15% формирования Земли.

Однако необходимо исследовать и другие планеты, чтобы узнать больше о происхождении Земли.

"Космические исследования внешних планет важны, поскольку водный мир, вероятно, является лучшим местом для поиска неземной жизни. Мы должны иметь возможность изучать эти миры, чтобы лучше понять, как сформировались такие планеты, как Земля", – сказали ученые.

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