Землетрясения на Земле запускаются после 'сигналов' из далекого космоса. Но чьих?

Ученые обнаружили неожиданную взаимосвязь между космическим излучением и сейсмической активностью на Земле. Потенциально это может помочь делать лучшие прогнозы по поводу будущих землетрясений на планете.

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О результатах исследования говорится в статье для Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. Происхождение таких космических сигналов ученые установить пока не могут и только делают предположение о том, что это такое.

Первый автор статьи доктор Петр Гомола отмечает, что идея такой связи на первый взгляд выглядит странной, но есть доказательства того, что космическое излучение, "которое в первоначальном виде доходит до нас преимущественно от Солнца и из дальнего космоса", имеет существенное влияние на происходящее в недрах Земли.

Статистический анализ связи между явлениями показал, что вероятность ошибки 1 на миллиард, так что ученые уверены, что речь идет о подлинной связи, а не о случайном предположении. Ученые также указали на периодичность, не поддающуюся однозначной физической интерпретации.

Выводы удалось сделать благодаря международному проекту CREDO (Cosmic Ray Extremely Distributed Observatory – с английского Обсерватория чрезвычайно распределенных космических лучей) – это открытая виртуальная обсерватория, которая собирает и обрабатывает данные не только со сложных научных детекторов, но и с обычных смартфонов, если на них установлено бесплатное приложение CREDO Detector. Система отслеживает глобальные изменения потока вторичного космического излучения, достигающего поверхности нашей планеты.

Вторичное космическое излучение образуется вследствие взаимодействия первичного излучения (заряженные высокоэнергетические частицы от звезд или из неустановленных источников в глубинах космоса) с атмосферой Земли.

Физики проанализировали данные по интенсивности космических лучей, которые собирались разными обсерваториями, находящимися с обеих сторон экватора. Данные о сейсмической активности были получены благодаря программе Геологической службы США.

Во всех случаях наблюдалась связь между изменениями интенсивности вторичного космического излучения и суммарной магнитудой всех землетрясений, магнитуда которых превышала 4.

Также удалось установить, что между "ударами" излучения и землетрясениями существует 15-дневный сдвиг. Так что когда физики видят изменения в интенсивности космического излучения, можно прогнозировать, что через 15 дней произойдет землетрясение. Единственная проблема состоит в том, что невозможно сказать, где именно оно состоится.

Гомола объяснил, что в научном мире открытие считается достоверным, если уровень подтверждающих данных достигает пяти сигм. Но связь между излучением и землетрясениями имеет более шести сигм.

"Это означает вероятность менее одного на миллиард, что корреляция случайна. Мы имеем очень хорошую статистическую основу для того, чтобы утверждать, что мы открыли действительно существующее явление", – пояснил ученый.

Кроме того, ученым удалось выявить пиковую связь между космическим излучением и сейсмической активностью. Она повторяется каждые 10-11 лет и подобна циклу солнечной активности, но не совпадает с циклами нашего Солнца.

Поэтому ученые предполагают, что интенсивное излучение вызывает какой-то фактор, доходящий до нас из-за пределов Солнечной системы и способный одновременно вызывать радиационные и сейсмические эффекты. Однако, какое физическое явление могло вызвать такое, ученые не знают.

Среди предположений, которые делают ученые – идея о том, что в моменты наибольшей интенсивности излучения Земля проходит через поток темной материи. Поскольку Земля с ее большим магнитным полем является естественным детектором частиц, неудивительно, что она может реагировать на явления, которые невидимы для созданных людьми детекторов.

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