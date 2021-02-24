Земле угрожает катастрофа, что уничтожила предков человека

На Земле может произойти глобальная катастрофа – изменение магнитного поля планеты, что ранее привела к уничтожению неандертальцев в Европе и крупных животных в Австралии.

Как пишет The Times, коллапс магнитного поля сделает нашу планету уязвимой для космического излучения, как это произошло около 42 тысячи лет назад.

"Земля оказалась открыта для неистовства этих космических ветров. Озоновый слой был разрушен, свирепствовали тропические электрические бури, несдерживаемые солнечные ветры генерировали впечатляющие полярные сияния на большей части планеты. На фоне резкого изменения погодных условий начали нарастать ледяные покровы и ледники. "Это было невероятно страшное время", – рассказал профессор по вопросам климатических изменений в Университете Нового Южного Уэльса Крис Терни.

Отмечается, что смена магнитных полюсов привела к тому, что в Австралии навсегда исчезли животные, крупнее кенгуру. Ведь ранее на материке обитали сумчатые размером с бегемота.

Также по мнению ученых, из-за увеличения солнечной радиации предки человека начали искать приют в пещерах. Исследователи полагают, что это привело к так называемому взрыву пещерного искусства.

По мнению ученых, древние люди укрывались в пещерах, чтобы избежать мощного ультрафиолетового излучения. Красная охра, используемая для раскрашивания лиц, оказалась хорошим солнцезащитным кремом.

"Влияние этого события могло сыграть решающую роль в нашей эволюционной истории", – предположил профессор гляциологии в Кильском университете Германии Кристофер Фогуилл.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые сказали, что планете грозит глобальное наводнение.