Земле грозит столкновение с астероидом: ученые встревоженно ждут дату Х

Астрономы продолжают внимательно следить за астероидами, кружащимися вокруг нашей планеты, и они рассказали о новом теле, которое может врезаться в Землю. Речь идет о недавно открытом астероиде 2023 DW.

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Как сообщили в NASA, расчеты указывают, что ближе всего к земной орбите этот объект подойдет в День святого Валентина в 2046 году. Именно тогда, 14 февраля, расстояние между Землей и 2023 DW составит менее 0,05 астрономической единицы. Одна астрономическая единица составляет 149 597 871 км и равна среднему расстоянию от Земли до Солнца.

Несмотря на то, что вероятность столкновения в этот день ученые все же оценивают как очень малую, они все равно будут внимательно наблюдать за объектом. Все из-за его размера – диаметр космической глыбы составляет 48,37 метра. Сопоставимый по размерам астероид в 1908 году вызвал Тунгусскую катастрофу. Тогда падение космического объекта уничтожило 80 миллионов деревьев на участке тайги в 2 тысячи квадратных километров. Значительных жертв удалось избежать только потому, что этот район был практически безлюден.

Открыть астероид ученым удалось 26 февраля этого года. О нем известно, что полный оборот вокруг Солнца он совершает за 271 день. Наблюдать его движение в Солнечной системе можно на специальной странице на сайте NASA. Пока его расстояние до Земли составляет почти 75 миллионов километров, а скорость 24,11 километра в секунду. Нужно ли что-то делать с этим космическим объектом, представляет ли он какую-либо угрозу, решит Координационное управление планетарной обороны.

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