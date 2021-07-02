Загадочная комета Виртанен, пролетая возле Земли, оставила облако спирта
Ученые обнаружили, что комета Виртанен (46Р) во время своего пролета около Земли оставила за собой облако из спирта. Пролет космического тела был зафиксирован в декабре 2018 года.
Наблюдение было сделано с помощью обсерватории WM Keck на острове Маунакея на Гавайях, США, пишет Рhys.org.
"У кометы Виртанен одно из самых высоких соотношений спирта к альдегиду, измеренное среди всех комет на сегодняшний день. Это сообщает нам информацию о том, как молекулы углерода, кислорода и водорода были распределены в ранней Солнечной системе, где образовалась комета Виртанен", – рассказал ученый-кометолог из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса Нил Делло Руссо.
Исследователи изучили химический состав кометы, который состоит из:
ацетилен
аммиак
этан
формальдегид
цианистый водород
метанол
вода
Ученые также обнаружили странную особенность кометы. Зачастую они двигаются по орбите ближе к Солнцу, и замороженные частицы в их ядре нагреваются. После они выкипают или сублимируются, переходя прямо из твердого льда в газ, минуя жидкую фазу. Таким образом получаются "хвосты" комет, что состоят из газа и пыли.
"Интересно, что мы обнаружили, что температура, измеренная для водяного газа в комете, не уменьшалась значительно с расстоянием от ядра, что подразумевает механизм нагрева", – добавила профессор и заведующий кафедрой физики и астрономии в Университет Миссури Эрика Гибб.
Ученые полагают, что этому явлению есть возможных объяснений. Одна из них – химическая реакция, при которой солнечный свет может ионизировать некоторые атомы или молекулы в плотной комете рядом с ядром, высвобождая высокоскоростные электроны. По другой версии от кометы отлетали огромные глыбы льда, сублимировались, высвобождая энергию дальше в комете.
Поясним, что, изучая состав комет, ученые стараются понять строение ранней Солнечной системы. Такие кометы, пролетающие мимо Солнца являются пережитками космического прошлого с ледяными окаменелостями, содержащими исходные минералы, из которых сформировалась Солнечная система.
Как сообщал OBOZREVATEL, опубликованы уникальные фото кометы Neowise на фоне красных спрайтов.