Япония запустит первый в мире деревянный спутник: в чем его уникальность. Фото

Университет Киото и Sumitomo Forestry объявили о завершении разработки LignoSat, первого в мире искусственного деревянного спутника. Разработка LignoSat началась в апреле 2020 года и изготовлена ​​из древесины магнолии.

LignoSat будет стартовать из Космического центра Кеннеди во Флориде на Международную космическую станцию ​​в сентябре. Развертывание из японского экспериментального модуля Kibo запланировано примерно на месяц позже, пишет The Japan Times.

Спутник разрабатывался из дерева магнолии из-за ее крепости и пригодности к работе. Это было решено после космических испытаний, проведённых на стружке вишни, березы и магнолии. Древесина была получена из леса компании Sumitomo Forestry.

Зонд объемом 10 кубических сантиметров был собран по традиционной японской технологии, не требующей никаких винтов или клея и оснащенных внешними солнечными панелями. Наземные испытания подтвердили, что древесина не окажет негативного влияния на здоровье и безопасность астронавтов, а также на точное оборудование и оптические компоненты.

Проект LignoSat направлен на борьбу с космическими беспорядками и содействие более экологически чистой космической деятельности. Текущие международные правила требуют, чтобы спутники возвращались в атмосферу после завершения своих миссий во избежание их превращения в космический мусор. Обычные спутники представляют риск загрязнения воздуха через металлические частицы, образующиеся при входе в атмосферу. Ожидается, что сгорающие при входе деревянные спутники смягчат этот эффект.

"Расширение потенциала древесины как устойчивого ресурса имеет огромное значение. Мы стремимся создать среду обитания людей с использованием древесины в космосе, например на Луне и Марсе, в будущем", – сказал профессор Киотского университета и астронавт Такао Дои.

В течение шести месяцев после запуска будут собраны данные о расширении и сжатии древесины, внутренней температуре, геомагнетизме и работе электронного оборудования. Эти данные, полученные станцией связи Киотского университета, будут информироваться о разработке второго спутника LignoSat-2.

Sumitomo Forestry также будет изучать результаты, чтобы понять, как древесина разрушается на наноуровне, с целью разработки технологии предотвращения деградации древесины и создания новых способов использования древесины, включая высокопрочные материалы для наружных зданий.

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