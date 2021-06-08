Всемирный день океанов: топ-10 любопытных фактов о водной оболочке Земли

Во вторник, 8 июня, отмечается Всемирный день океанов. Этот важный экологический праздник был официально провозглашен резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 63/111 от 5 декабря 2008 года.

Впервые идея мероприятия была предложена в 1992 году на встрече "Планета Земля" в Рио-де-Жанейро. Его цель – подчеркнуть неразрывную связь человека с океаном, повысить осведомленность о важной деятельности в его защиту. К празднику океанов OBOZREVATEL собрал десять интересных фактов о Мировом океане – гидросфере нашей планеты.

1. Мировой океан занимает более 70% поверхности Земли и является главным источником кислорода. Тем не менее, в настоящее время он изучен только на 2-5%.

Видео дня

2. Оказавшись на глубине более 3,5 тысячи метров, велика вероятность столкнуться с неизвестным науке видом животного. Также есть большой шанс наткнуться на мусор.

3. Мировой океан делится на четыре основные части: Тихий океан, Атлантический океан, Индийский океан, Северный Ледовитый океан. С 1918 по 1953 год Международная гидрографическая организация годы выделяла также пятый, Южный океан (Южный Ледовитый или Антарктический океан), однако на сегодня у него нет четко очерченной северной границы.

4. Тихий океан – самый большой в мире. На его долю приходится более половины всех растительных и животных организмов Мирового океана. Самый маленький и самый мелководный – Северный Ледовитый океан.

5. Средняя глубина Мирового океана – 3795 метров, а средняя температура – +5 градусов. Общий объем его вод – 1340-1370 миллионов кубических километров.

6. Самым глубоким местом в океане является Бездна Челленджера в Марианской впадине, которая находится в Тихом океане рядом с Марианскими островами. Ее максимальная глубина – 11 километров 22 метра.

7. Воды Мирового океана составляют почти 96% всей воды на Земле. Если пресную воду распределить по поверхности океана, толщина ее слоя составит около 1,25 метра.

8. В Саргассовом море, районе круговорота вод в Атлантическом океане, есть большое пятно пластикового мусора. Оно продолжает разрастаться благодаря течениям, которые концентрируют весь выброшенный в Мировой океан мусор в одной его части.

9. Во Вселенной существуют так называемые планеты-океаны, которые состоят в основном изо льда, скалистых пород и металлов и полностью могут быть покрыты водой. На сегодняшний день наукой открыта одна такая планета – GJ 1214 b.

10. Когда-то считалось, что источником всей жизни на нашей планете является Солнце, но открытие живых организмов в недоступных для солнечного света глубинах океана опровергло это мнение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы регионы планеты, которые больше всего загрязняют Мировой океан. По данным подсчетов экологов, 60% всего пластика на Земле было выброшено на свалку или в природную среду.