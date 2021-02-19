Впервые найдена уникальная гусеница возрастом 100 миллионов лет

Немецкие палеонтологи обнаружили в янтаре гусеницу возраст которой около 100 миллионов лет.

Особенностью насекомого являются шипы, которые ранее не находили у похожих гусениц мелового периода, пишет Gondwana Research.

Ученые смогли найти хорошо сохранившиеся останки гусеницы, по которым смогли описать внешний вид животного. У насекомого было червеобразное тело длиной около полутора сантиметров, состоящее по меньшей мере из тринадцати сегментов (трех грудных и десяти-одиннадцати брюшных). На каждом из трех грудных сегментов располагалось по паре ног, а на третьем-пятом и десятом брюшных сегментах – по паре ложных ног.

Также гусеница имела защиту в виде шипов, которые служили защитой от хищников. По мнению ученых, насекомое может принадлежать виду, близкому ранним молям-пестрянкам.

Палеонтологи отметили, что гусеницы в эру мезозоя были важной составляющей пищевых цепей животного мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые сказали, что нашли окаменелости динозавра, который может оказаться самым крупным наземным животным в мире, когда-либо существовавшим на планете.