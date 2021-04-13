Военные Канады отчитались о наблюдении за НЛО. Документ

В Канаде военные сообщили, что они зафиксировали пролет неопознанного летающего объекта.

Как пишет Vice, экипаж медицинского транспортного самолета заметил "необъяснимый яркий свет", который следовал за ними. Инцидент произошел 6 января 2019 года.

Как говорится в отчете об авиационном происшествии, гражданские авиадиспетчеры предупредили 21-ю эскадрилью аэрокосмического управления ВВС, располагающуюся на базе CFB North Bay (северо-восток Онтарио) о "преследовании" самолета.

В документе военных сообщается, что "свет двигался параллельно" турбовинтовому самолету в ночном небе в течение трех минут на скорости более 425 км/ч и на высоте 2286 метров.

Отметим, что военные не указали размеры или форму НЛО, также неизвестно как появился и куда пропал. В главе, посвященной "предварительному анализу", написано: "предположительно, сообщение касается другого воздушного судна" или самолета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США рассекретили файлы, которые Центральное разведывательное управление собирало о неопознанным летающих объектах.