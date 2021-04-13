Військові Канади відзвітували про спостереження за НЛО. Документ

У Канаді військові повідомили, що вони зафіксували проліт невпізнаного літаючого об'єкта.

Як пише Vice, екіпаж медичного транспортного літака помітив "незрозуміле яскраве світло", яке слідувало за ними. Інцидент трапився 6 січня 2019 року.

Як ідеться у звіті про авіаційну подію, цивільні авіадиспетчери попередили 21-шу ескадрилью аерокосмічного управління ВПС, що розташовується на базі CFB North Bay (північний схід Онтаріо), про "переслідування" літака.

У документі військових повідомляється, що "світло рухалося паралельно" турбогвинтовому літаку в нічному небі протягом трьох хвилин на швидкості понад 425 км/год і на висоті 2286 метрів.

Зазначимо, що військові не вказали розміри або форму НЛО, також невідомо, як з'явився і куди зник. У розділі, присвяченому "попередньому аналізу", написано: "імовірно, повідомлення стосується іншого повітряного судна" або літака.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США розсекретили файли, які Центральне розвідувальне управління збирало про непізнані літаючі об'єкти.