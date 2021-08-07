Virgin Galactic миллиардера Брэнсона объявила новый набор на полет в космос: стоимость билета выросла вдвое

Компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона начала продавать билеты на новый частный рейс в космос. Цена стартует от 450 тысяч долларов за место – хотя почти десять лет назад первая партия билетов (более 600 штук) продавалась за 200-250 тысяч долларов.

Как пишет CNN Business со ссылкой на исполнительного директора Virgin Galactic Майкла Колглейзера, продажи были открыты 5 августа. Таким образом, отметило издание, забронировать полет в космос могут все желающие, у кого есть такая сумма.

Компания предложила будущим космическим путешественникам три варианта: купить одно место, многоместный пакет для пар, друзей или семьи или же полностью выкупить рейс.

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Цена на такие билеты будет отличаться. Также предусмотрены места на "исследования в условиях микрогравитации и профессиональной подготовки космонавтов", которые будут стоить 600 тысяч долларов.

Кроме того, два билета будут разыграны среди спонсоров Space For Humanity, некоммерческой организации с заявленной целью помочь "демократизировать космос". Такие пожертвования сделали более 125 тысяч человек из 190 стран.

В Virgin Galactic надеются запустить коммерческие полеты за границу космоса уже в 2022 году.

Ожидается, что путешественники испытают несколько минут невесомости и увидят Землю, прежде чем самолет вернется на посадку на взлетно-посадочной полосе.

Напомним:

Брэнсон совершил первый туристический полет до предела космоса 11 июля на своем ракетоплане VSS Unity.

В сети указали на забавный факт: "пророчество" об историческом полете Брэнсона, которое было в мультсериале "Симпсоны".

Как ранее писал OBOZREVATEL, в США тем временем пересмотрели правила присвоения звания астронавта. Также там утoчнили критерии пoлучения "крыльев астронавта" – нагруднoго отличия, которoе в стране вручают участникам кoммерческих кoсмических миссий.