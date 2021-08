Вечная мерзлота Сибири таит в себе метановую "бомбу" – исследование

Ученые установили, что аномальная жара в 2020 году привела к резкому росту выбросов метана из тающих горных пород в вечной мерзлоте Арктики.

Это явление гораздо опаснее, чем выброс метана из тающих болот в вечной мерзлоте Сибири, известный как "метановая бомба", пишет The Washington Post, ссылаясь на исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Если при таянии болот высвобождается "микробный" метан из разложившихся почвы и органики, то при таянии известняка или карбонатной породы – углеводороды и газовые гидраты из резервуаров под слоем вечных льдов и внутри них, что делает его "гораздо опаснее", чем считалось ранее.

Видео дня

В частности, Николаус Фройцхайм из Института геологических наук Боннского университета и двое его коллег при помощи спутниковых карт измерили уровень выброса метана на полуострове Таймыр и в северном регионе Сибири.

Как говорится в исследовании, на данных участках практически нет грунта и растительности, поэтому известняк выходит на поверхность. Из-за нагревания в горной породе образовываются трещины и карманы, давая выход скопившемуся внутри метану.

По данным геологов, концентрация метана увеличилась приблизительно на 5% и сохранялась до весны 2021 года, хотя холода и снегопады вернулись в этот регион.

Крупнейшими источниками метана являются сельское хозяйство и утечка в Пермском бассейне США. Однако, как отмечает Фройцхайм, говоря о вечных льдах, "вопрос состоит в том, каковы будут выбросы", и ученые пока не могут дать на него ответа.

Вечная мерзлота также может блокировать газогидраты – кристаллические частицы льда, в которых содержится большое количество метана. При повышении температуры они могут быть взрывоопасными.

По оценкам исследователей, газогидраты в вечных льдах нашей планеты содержат 20 гигатонн углерода. Это немного по сравнению со всем углеродом вечной мерзлоты, но нагревание способно спровоцировать разрушительные выбросы метана из горных пород.

Ученые считают необходимым дальнейший контроль выбросов метана. "Мы знаем, что аномальная жара была реальной, но без дополнительных данных за несколько лет невозможно определить, спровоцировала ли она выброс метана", – объяснил Тед Шур из Университета Северной Аризоны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые разгадали тайну огромных кратеров, которые образуются в вечной мерзлоте Сибири. При помощи беспилотной съемки им удалось исследовать один из них, расположенный на полуострове Ямал.