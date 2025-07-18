Когда я в очередной раз слышу/читаю, как Орбан или Фицо тормозят замечательные решения ЕС, – не верю. Если бы всё дело было только в венграх-словаках, а не в хитровыхитренной Европе как таковой, всё бы спокойно решилось. Причём подсуетиться для этого уважаемому ЕСу нужно даже не очень сильно.

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В советское время был распространён лозунг: Больше товаров – хороших и разных! (Телешутники ещё комментировали: Лучше бы только хороших, разные у нас уже есть…) Так вот, немного перефразируя, посоветую: Больше ЕСов – хороших и разных!

Постоянно мешают принимать необходимые решения поганые Венгрия-Словакия? Так устройте себе второй ЕС – без них! Не вместо, а рядом! Разве это так сложно?!

Заодно и прочие соседи наши бесценные – Польша, Румыния, Болгария – не так активно будут вставлять палки в колёса по поводу торговых соглашений Европы с Украиной, ибо поймут, что точно так же смогут обойтись и без них!

Все хотят, чтобы Украина вошла в ЕС уже сейчас, а кто-то не очень? Так устройте отдельный ЕСик из нормальных стран – наших друзей, хотя бы с ними будем в одном альянсе, это всё же лучше (для начала!), чем ничего совсем.

Кстати, аналогично: брекзитная Британия уже снова хочет в ЕС, но на определённых особых условиях? Так UK вполне стоит того (это же не Андорра и даже не Сербия!), чтобы ради него устроить ещё один отдельный ЕСик с определённым ограничением функций на его условиях!

С НАТО, понятно, сложнее: в параллельное НАТО могут при Трампе не войти Соединенные Штаты, а без них это уже немного не то. Но в ЕС совсем НЕТ стран, равноценных в этом смысле США, без которых никак, так что можно множиться.

Например (снова военная аналогия), не мешает же существованию НАТО параллельный чудесный AUKUS (ведь Главная страна мира там есть), так почему в Европе не может быть несколько параллельных экономических союзов?

Не пожелают в новые образования, к примеру, немцы или французы? ОК, они останутся именно в большом ЕС, а в других альянсах их не будет – потеря для новых ЕСиков действительно существенная, но это же не Штаты, так что не такая ужасная уж угроза.

Имеем, между прочим, тот редкий случай, когда определённая польза может быть даже уже только от обсуждения.

Ну а насчёт ООН – разговор отдельный…